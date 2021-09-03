خالد عكاشة: فلسطين قضية العرب المركزية..وهذه دلالات القمة المصرية الفلسطينية الأردنية

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على القمة المصرية الفلسطينية الأردنية، إن الرئيس السيسي استضاف ملك الأردن ورئيس فلسطين على أرض مصر للتباحث حول القضية الفلسطينية، وهذا تأكيد من الدولة المصرية والقيادة المصرية على أن الجهود المصرية التي بذلت من أجل القضية الفلسطينية مازالت تحتل نفس الزخم .

وأضاف خالد عكاشة في حواره في برنامج “ المواجهة “ المذاع على قناة “ إكسترا نيوز “،:” القضية الفلسطينية ضمن اولويات الدولة المصرية”، مضيفا:” تم التأكيد خلال القمة على ثوابت الموقف المصري والاردني لدعم القضية الفلسطينية ورؤية مصر والاردن قائمة على حل الدولتين واحياء ووضعه على المائدة الدولية مرة أخرى”.

وتابع خالد عكاشة :" يجب ان تكون حقوق الشعب الفلسطيني ضمن اهتمامات وأولويات العالم، واستضافة مصر للقمة الثلاثية رسالة للعالم بأن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية وقضية المنطقة التي من الممكن أن تحقق استقرار في المنطقة".

واكمل خالد عكاشة :" يجب حل الدولتين على حدود 67 بما يضمن استقرار الأوضاع في فلسطين ويجعل الشعب الفلسطيني قادر على الحياة وأن تكون القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين" مضيفا:" التحركات المصرية تستند على قرارات الشرعية الدولية ".