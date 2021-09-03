التراث السيناوي على مسرح مصيف بلطيم

التقى جمهور مصيف بلطيم للأسبوع الخامس على التوالي مع عروض "صيف بلدنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، لتحقيق التبادل الثقافي ونشر التراث بين الجماهير في أماكن التجمعات في المدن الساحلية خلال الإجازة الصيفية.

استمتع المصطافين بعرض لفرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة الفنان سامح الكاشف ومدير الفرقة حمد عرفات وباقة متنوعة من الفقرات منها "السامر السيناوى، الهباش، الدبكة، رجال سيناء، قيمو الأفراح والرحية وأم الخلة"، جاء العرض بحضور مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافى، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.