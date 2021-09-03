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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالية فنية وثقافية بفرع ثقافة البحر الأحمر

صدى البلد

 

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، مشاركتها بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث أقيمت بقصر ثقافة الغردقة احتفالية فنية وثقافية بهذه المناسبة بدأت بمحاضرة بعنوان "تأثير قناة السويس الجديدة علي الدخل القومي" تحدث فيها أحمد محمد عن تاريخ افتتاح القناة وأهميتها باعتبارها أضخم مشروع في تاريخ مصر ومن أهم المشروعات الإقتصادية، بها تم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر لزيادة الدخل القومي واستيعاب المزيد من حركة السفن والبضائع، بالإضافة لفتح فرص عماله للشباب، تلاها عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبدالرازق مدرب الفرقة، كما تضمنت الاحتفالية عرض أداء حركي للأطفال رواد قصر ثقافة الغردقة .

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«تعريف الإرهاب وأنواعه وخطورته».. محاضرة فى ثقافة الإسماعيلية

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ثقافة الجيزة تستكمل فعاليات مبادرة نقرأ لنرتقي

نظم بيت ثقافة راس حدربة محاضرة اونلاين بعنوان "ترشيد استهلاك المياة" القاها عبدالسلام على مدير عام مركز الاعلام سابقا، موضحا أن الماء اصل وسر الوجود والحياة، وبمكتبة الخالدين بسفاجا اقيمت ورشة فنية لعمل عروسة قفاز مع المدربة ميرفت مبارك، وبالتعاون مع مشيخة الأزهر عقدت محاضرة بعنوان "حق الجوار" أوضح خلالها الشيخ ياسر عادل أن الإنسان عندما يجاور شخصا ما فإنه يكون مضطرا لرؤيته في أي وقت نظرا للقرب، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى حقوقا للجار يجب على كل شخص أن يؤديها، وأن الرسول(ص) أوصى بالجار؛ كما نفذ بيت ثقافة الحمراوين ورشة فنية للرسم الحر مع المدربة اية محمد

ثقافة أخبار ثقافة ثقافة البحر الأحمر ثقافة أحمد بهاء الدين

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«تعريف الإرهاب وأنواعه وخطورته».. محاضرة فى ثقافة الإسماعيلية

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