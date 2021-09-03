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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. عطل هائل يضرب تطبيق إنستجرام عالميا.. وميزة جديدة من تويتر لمكافحة أصحاب الحسابات المسيئة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

لعشاق التصوير.. سامسونج تكشف عن مستشعر كاميرا خارق بدقة 200 ميجابكسل

 

أعلنت عملاقة التكنولوجيا سامسونج عن إطلاق مستشعر صور جديد ومطور يدعى ISOCELL HP1،بقدرات تصوير خارقة وتبلغ دقته 200 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يكون المستشعر الرئيسي الذي سيأتي مع الهاتف الرائد القادم Galaxy S22 Ultra.

 

تسريبات تكشف عن هاتف ريلمي المرتقب Realme V21 5G


تعمل شركة ريلمي Realme الصينية على إطلاق هاتف ذكي جديد من فئة الهواتف المتوسطة، والمتوقع أن يكون قريبا، بعد أن تم رصده على وكالة TENAA للهواتف الذكية في الصين خلال الشهر الماضي، حيث يحمل رقم طراز RMX3125، والتى كشفت عن مواصفات الهاتف المرتقب حيث  من المتوقع أن ينطلق تحت اسم Realme V21.

 

ميزة جديدة من تويتر تضع حدا لأصحاب الحسابات المسيئة.. تعرف عليها


أطلقت تويتر Twitter، ميزة جديدة تسمى "وضع الأمان" التي تقوم بالحظر التلقائي للحسابات معينة التي ترسل تغريدات ضارة أو مسيئة لمدة سبعة أيام.

 

كيف تمنع هاتف آيفون وتطبيقاته من تتبع موقعك؟


توجد العديد من الطرق لحماية خصوصيتك على هاتف آيفون الخاص بك، وعلى الرغم من أن شركة آبل Apple، من أولى شركات التكنولوجيا حماية لبيانات مستخدميها، إلا أن هناك الكثير من الإعدادات التي يمكنك تعديلها وتغييرها لإخفاء موقعك من إعدادات نظام تشغيل الشركة الافتراضية والعديد من التطبيقات الأخرى التي تسعى لجمع بياناتك.

 

سامسونج تطلق نسخة جديدة من تابلت Galaxy Tab S7 FE.. سعر ومواصفات


أطلقت شركة سامسونج Samsung، رسميا أحدث منتجاتها من الأجهزة اللوحية، والذي يحمل اسم Galaxy Tab S7 FE، بنسخة واي فاي فقط Wi-Fi-only للأسواق الهندية، بعد أن قدمت نسخة LTE من جهاز التابلت فى شهر يونيو من العام الحالي 2021، والذي يدعم القلم الإلكتروني الذكي S PEN، والعديد من المميزات المذهلة.

 

على غرار آبل.. جوجل تطور معالج خاص لأجهزة Chromebook


كشفت أحدث التقارير عن أن شركة جوجل Google، تعمل على تطوير وحدة المعالجة مركزية لأجهزة اللاب توب التابعة لها Chromebook، بالإضافة إلى أجهزة التابلت التي تعمل بنظام تشغيل Chrome OS، حيث من المقرر إطلاقها عام 2023.

 

تكنو تطلق هاتف أنيق بتكلفة منخفضة.. سعر ومواصفات Spark 8


أطلقت شركة تكنو موبايل Tecno Mobile، أحدث هواتفها الذكية خلال اليومين الماضيين، حيث قدمت العلامة التجارية هاتفها Spark 8 في نيجيريا.

 

عطل هائل يضرب تطبيق إنستجرام عالميا على أندرويد وآيفون

 


عاني آلاف من مستخدمي تطبيق إنستجرام Instagram، حول العالم عن وجود عطل فني جعلهم غير قادرين على استخدام الشبكة الاجتماعية ذات الشعبية الهائلة.

 

في تزايد مستمر.. تحديث HarmonyOS 2 من هواوي يصل إلى 70 مليون مستخدم


يعد نظام تشغيل HarmonyOS، الذي تم تطويره من قبل شركة هواوي Huawei الصينية، البديل الأول لنظام تشغيل الهواتف الذكية من جوجل أندرويد، حيث تم الإعلان عنه بشكل رسمي في شهر يونيو من العام الجاري 2021، المتوقع استخدامه على العديد من الأجهزة الذكية المختلفة والتي تتجاوز الهواتف الذكية.

 

 

 

 

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