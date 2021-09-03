أخبار التكنولوجيا.. عطل هائل يضرب تطبيق إنستجرام عالميا.. وميزة جديدة من تويتر لمكافحة أصحاب الحسابات المسيئة

أعلنت عملاقة التكنولوجيا سامسونج عن إطلاق مستشعر صور جديد ومطور يدعى ISOCELL HP1،بقدرات تصوير خارقة وتبلغ دقته 200 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يكون المستشعر الرئيسي الذي سيأتي مع الهاتف الرائد القادم Galaxy S22 Ultra.



تعمل شركة ريلمي Realme الصينية على إطلاق هاتف ذكي جديد من فئة الهواتف المتوسطة، والمتوقع أن يكون قريبا، بعد أن تم رصده على وكالة TENAA للهواتف الذكية في الصين خلال الشهر الماضي، حيث يحمل رقم طراز RMX3125، والتى كشفت عن مواصفات الهاتف المرتقب حيث من المتوقع أن ينطلق تحت اسم Realme V21.



أطلقت تويتر Twitter، ميزة جديدة تسمى "وضع الأمان" التي تقوم بالحظر التلقائي للحسابات معينة التي ترسل تغريدات ضارة أو مسيئة لمدة سبعة أيام.



توجد العديد من الطرق لحماية خصوصيتك على هاتف آيفون الخاص بك، وعلى الرغم من أن شركة آبل Apple، من أولى شركات التكنولوجيا حماية لبيانات مستخدميها، إلا أن هناك الكثير من الإعدادات التي يمكنك تعديلها وتغييرها لإخفاء موقعك من إعدادات نظام تشغيل الشركة الافتراضية والعديد من التطبيقات الأخرى التي تسعى لجمع بياناتك.



أطلقت شركة سامسونج Samsung، رسميا أحدث منتجاتها من الأجهزة اللوحية، والذي يحمل اسم Galaxy Tab S7 FE، بنسخة واي فاي فقط Wi-Fi-only للأسواق الهندية، بعد أن قدمت نسخة LTE من جهاز التابلت فى شهر يونيو من العام الحالي 2021، والذي يدعم القلم الإلكتروني الذكي S PEN، والعديد من المميزات المذهلة.



كشفت أحدث التقارير عن أن شركة جوجل Google، تعمل على تطوير وحدة المعالجة مركزية لأجهزة اللاب توب التابعة لها Chromebook، بالإضافة إلى أجهزة التابلت التي تعمل بنظام تشغيل Chrome OS، حيث من المقرر إطلاقها عام 2023.



أطلقت شركة تكنو موبايل Tecno Mobile، أحدث هواتفها الذكية خلال اليومين الماضيين، حيث قدمت العلامة التجارية هاتفها Spark 8 في نيجيريا.



عاني آلاف من مستخدمي تطبيق إنستجرام Instagram، حول العالم عن وجود عطل فني جعلهم غير قادرين على استخدام الشبكة الاجتماعية ذات الشعبية الهائلة.



يعد نظام تشغيل HarmonyOS، الذي تم تطويره من قبل شركة هواوي Huawei الصينية، البديل الأول لنظام تشغيل الهواتف الذكية من جوجل أندرويد، حيث تم الإعلان عنه بشكل رسمي في شهر يونيو من العام الجاري 2021، المتوقع استخدامه على العديد من الأجهزة الذكية المختلفة والتي تتجاوز الهواتف الذكية.