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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق التصوير.. سامسونج تكشف عن مستشعر كاميرا خارق بدقة 200 ميجابكسل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra

أعلنت عملاقة التكنولوجيا سامسونج عن إطلاق مستشعر صور جديد ومطور يدعى ISOCELL HP1،بقدرات تصوير خارقة وتبلغ دقته 200 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يكون المستشعر الرئيسي الذي سيأتي مع الهاتف الرائد القادم Galaxy S22 Ultra.

ووفقا لموقع "Gsmarena" التقني، فإن مستشعر سامسونج الجديد ISOCELL HP1، والذي يأتى بدقة 200 ميجابكسل، يمكنه تحقيق مخرجات مختلفة لدقة الصور بناء على الضوء المحيط، والتى تبلغ 12.5 ميجابكسل، و 50 ميجابكسل.

 

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مميزات مستشعر سامسونج بدقة 200 ميجابكسل

 ومن خلال تقنية سامسونج الرائعة ChamaleonCell، التى تقوم بتجميع وحدات البكسل، فى الإضاءة المنخفضة سيعمل مستشعر سامسونج الجديد ISOCELL HP1، على جمع وحدات البكسل بقدرة 4X4 binning، لإخراج صورة بدقة 12.5 بكسل مع كثافة بكسل كبيرة تبلغ 2.56 ميكرومتر بكسل.

وسيتم جمع وحدات البكسل فى حالة الإضاءة الجيدة بقدرة 2X2 binning، لإخراج الصورة بدقة 50 ميجابكسل، مع مساحة بكسل تبلغ 1.28 ميكرومتر بكسل، كما يمكن أن تصل إلى إخراج الصورة بدقة 200 ميجابكسل، مع مسافة 0.64 ميكرومتر بكسل، والذي سيمنحك مزيداً من الدقة إذا كنت ترغب فى ذلك.

لم تذكر سامسونج حجم المستشعر الجديد ISOCELL HP1، لكنه يبدو أصغر من مستشعر ISOCELL GN2 السابق، الذي يقوم بإخراج الصورة بدقة 12.5 ميجابكسل، مع مسافة بكسل تبلغ 2.8 ميكرومتر بكسل، بحيث يتفوق عليه مستشعر سامسونج الجديد ISOCELL HP1، مع كثافة بكسل أكبر تبلغ 2.56 ميكرومتر بكسل.

يستطيع مستشعر ISOCELL HP1 من سامسونج تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار فى الثانية، كما يمكنه القيام بتقليص الدقة إلى 8.192X6.144 بكسل، لتسجيل فيديو بدقة 7.680X4.320 بكسل.

كما أعلنت شركة سامسونج على مستشعر ISOCELL GN5 بدقة 50 ميجابكسل، مع مساحة بكسل تبلغ 1.0 ميكرومتر بكسل، مع تحسينات على أداء ودقة خاصية الضبط البؤري التلقائي، والذي يأتى مع تصميم ثنائي البكسل للمرة الأولى على الإطلاق للهواتف الذكية، بفضل تقنية Front Deep Trench Isolation.

يأتى مستشعر ISOCELL GN5 مع تصميم ثنائي البكسل، لضبط تلقائي للصورة فى جميع الإتجاهات، حيث يضع اثنين من الصمامات الضوئية داخل كل وحدة ميكرومتر بكسل، والتى تقوم بجمع وحدات البكسل ذات الضبط البؤري التلقائي فى الوضع الأفقي والرأسي لعرض المستشعر كاملاً، من أجل الحصول على تركيز فوري دقيق، ومن المتوقع أن يتم طرح كلا المستشعرين قريبا فى أجهزة سامسونج الذكية، بحسب ما ذكرته الشركة.

Samsung unveils flagship 200MP ISOCELL HP1, 50MP ISOCELL GN5
مستشعر ISOCELL GN5
سامسونج مستشعر صور 200 ميجابكسل Galaxy S22 Ultra ISOCELL HP1 مستشعر سامسونج

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