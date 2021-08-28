حققت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مبيعات هائلة من الساعات الذكية الخاصة بها، حيث استطاعت الشركة أن تحتل المركز الثالث عالميا في سوق الساعات الذكية، وذلك في الربع الثاني من العام الحالي.



وبحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق Counterpoint Research فإن الساعات الذكية قد شهدت نموًا كبيرًا بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية ، حيث زادت الشحنات بنسبة 27٪ في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع نفسه من عام 2020.

سامسونج تحتل المركز الثالث عالميا في مبيعات الساعات الذكية



ويرجع نمو صناعة الساعات الذكية بسبب زيادة الطلب على الساعات الأرخص من 100 دولار، حيث نمت هذه الفئة من الساعات الذكية في الشحنات بنسبة 547٪ على أساس سنوي للربع الثاني من عام 2021.



وفقا لموقع GSMArena فإن سامسونج احتلت المرتبة الثالثة هذا الربع ، حيث شهدت زيادة بنسبة 43٪ في الشحنات ، متجاوزة متوسط معدل النمو.



وتمكنت سامسونج من تحسين مبيعات كل من Galaxy Watch3 و Galaxy Watch Active2 مقارنة بالعام الماضي.

وشهدت ساعات شركة Garmin نموًا أكبر بنسبة 62٪ على أساس سنوي ، حيث قامت بشحن معظم الساعات الذكية خلال ربع سنوي في تاريخ الشركة، حيث تحظى ساعاتها الذكية بشعبية كبيرة بين عشاق اللياقة البدنية لميزاتها المدمجة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS.



وحافظت شركة آبل الأمريكية على مكانتها في القمة بحصة سوقية عالمية بنسبة 28٪ ونمو كبير حيث وصل مستخدمو Apple Watch إلى 100 مليون مستخدم عالميا.

