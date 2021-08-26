بتقنية الـ5G.. رصد المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج القادم Galaxy S21 FE

تستعد شركة سامسونج لإطلاق أحدث هاتف ذكي من سلسلة هواتفها الرائدة "S"، والذي سيحمل اسم Galaxy S21 FE، والمتوقع إطلاقه فى الأسابيع القليلة المقبلة، والذي تم رصده على منصة Google Play Console.

وبحسب ما ذكره موقع "Newsbytesapp" التقني، كشفت منصة Google Play Console، عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S21 FE، والذي سيأتى بمعالج قوى من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مع بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، وسيدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S21 FE

وسيتميز هاتف سامسونج Galaxy S21 FE، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.4 بوصة، والتى ستأتى بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080×2400 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز فى الثانية، وسيأتى الهاتف الذكي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، بالإضافة إلى مستشعر بصمات مدمج أسفل الشاشة.

ولعشاق التصوير، سيحتوي هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 23 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي للتقريب البصري والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجابكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 888، والذي يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وسيعمل الهاتف الذكي بواجهة مستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

هاتف سامسونج Galaxy S21 FE



وسيحتوي هاتف سامسونج القادم Galaxy S21 FE، على بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير فى الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقوة 25 وات، والشحن السريع اللاسلكي بقوة 15 وات، كما سيدعم الهاتف الإتصال بشبكة الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2، كما سيدعم تقنية تحديد المواقع GPS.

ومن المتوقع أن يأتى هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج، بسعر 673 دولارا "أي ما يعادل 10 آلاف و 500 جنيه مصري"، على أن يتم الكشف عن السعر الرسمي للهاتف خلال حفل الإطلاق خلال الأسابيع القليلة القادمة.