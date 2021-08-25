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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تعلن عن هاتف متطور آخر لـ شبكات 5G

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy M32 5G

طرحت شركة سامسونج Samsung، هاتفا ذكيا يدعى Galaxy M32، في شهر يونيو الماضي، والذي يعمل بمعالج شركة ميديا تيك Helio G80، واليوم، تابعته عملاقة التقنية الكورية الجنوبية بإصدار 5G جديد يسمى Galaxy M32 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، انطلق هاتف سامسونج Galaxy M32 5G، على عكس نظيره بشبكات الجيل الرابع 4G، مدعوما بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 720، بدقة تصنيع 7 نانومتر، يأتي بتكوينات الذاكرة تبلغ سعتها 6 + 128 جيجابايت، و 8 +128 جيجابايت.

 

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وعلى واجهة البرنامج، يعمل هاتف سامسونج المطور Galaxy M32 5G، بواجهة المستخدم One UI 3.1، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، وتعد الشركة الكورية بتحديث نظام التشغيل لمدة عامين.

وكما يمكنك أيضا الحصول على مجموعة Knox Security من سامسونج ووضع Alt Z، الذي يسمح لك هذا بالتبديل بسرعة بين الوضع الرئيسي والخاص عن طريق الضغط مرتين على الزر الجانبي.

وتم تصميم هاتف سامسونج Galaxy M32 5G، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 بكسل +، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا في الثانية، وتحتوي على تصميم Infinity-V، الذي يضم شق قطرة ماء أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجابيكسل.
 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy M32 5G، بكاميرا خلفية رباعية، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.


وزودت سامسونج هاتف Galaxy M32 5G، ببطارية بقوة 5000 مللى  أمبير في الساعة، يتم شحنها حتي 15 وات، وتشتمل الميزات المتبقية بالهاتف الذكي بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ومنفذ شحن من نوع USB-C، و شريحة NFC، كما تعد سامسونج بتحديث نظام تشغيل الهاتف لمدة عامين.

Samsung Galaxy M32 5G announced: Dimensity 720, 48MP quad camera, and 5,000 mAh battery
هاتف Galaxy M32 5G

سعر هاتف سامسونج Galaxy M32 5G

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy M32 5G، في الهند باللونين الأسود والأزرق السماوي، ويبلغ سعر إصدار 6 + 128 جيجابايت، حوالى 280 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و300 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر طراز 8 + 128 جيجابايت، مقابل 310 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و800 جنيه مصري).

Samsung Galaxy M32 5G announced: Dimensity 720, 48MP quad camera, and 5,000 mAh battery
هاتف سامسونج Galaxy M32 5G
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