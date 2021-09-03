تسريبات تكشف عن هاتف ريلمي المرتقب Realme V21 5G

بعد رصده على وكالة TENAA

تعمل شركة ريلمي Realme الصينية على إطلاق هاتف ذكي جديد من فئة الهواتف المتوسطة، والمتوقع أن يكون قريبا، بعد أن تم رصده على وكالة TENAA للهواتف الذكية في الصين خلال الشهر الماضي، حيث يحمل رقم طراز RMX3125، والتى كشفت عن مواصفات الهاتف المرتقب حيث من المتوقع أن ينطلق تحت اسم Realme V21.

كشفت بعض التسريبات أن هاتف ريلمي القادم Realme V21، من المتوقع إطلاقه كـ نسخة مطورة ببعض التحديثات والتحسينات للإصدار السابق من ريلمي Realme V11 5G، الذي تم إطلاقه رسمياً فى مارس من العام الحالي 2021، حيث سيتميز هاتف ريلمي القادم ببطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، ومعالج من إنتاج شركة ميديا تك، بالإضافة إلى ثلاث متغيرات من الذاكرة، وفقاً لموقع Gizmochina التقني.

مواصفات هاتف ريلمي الذكي Realme V21

يأتي هاتف ريلمي Realme V21، بشاشة قياس 6.5 بوصة، والتي تأتي بجودة عرض HD+، وتبلغ دقتها 720×1600 بكسل، كما سيحتوى الهاتف الذكي على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثمانى النواة من من إنتاج شركة ميديا تك، بقوة 2.4 جيجا هرتز، ومن المتوقع أن يكون من نوع Dimensity 800U، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 أو 256 جيجابايت.

سيحتوى عريلمي الذكي Realme V21 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، وسيتم الكشف عن سعر الهاتف الذكي مع قرب موعد الإطلاق الرسمي خلال الشهر الجاري، بعد أن تم رصده على وكالة TENAA للهواتف الذكية تمهيدا للإعلان عنه.