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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية عملاقة وسعر منخفض.. مميزات هاتف ريلمي Narzo 50i

هاتف ريلمي Narzo
هاتف ريلمي Narzo 50i

تعمل شركة Realme ريلمي الصينية، على تطوير هاتف ذكي جديد ضمن سلسلة هواتفها الرائدة Narzo 50، والذي سيتم إطلاقه بالأسواق الهندية تحت عنوان Narzo 50i، ويمتاز ببطارية كبيرة وتكلفة منخفضة.

وكشف المسرب الشهير "ماكول شارما" Mukul sharma، عن مواصفات هاتف ريلمي القادم Narzo 50i، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، حيث المواصفات المميزة والسعر المنافس، المحببة للشباب، وسيتميز بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك، وبطارية خارقة تبلغ سعة 6000 مللي أمبير، وفقا لما ذكره موقع "Newsbytesapp".

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مواصفات هاتف ريلمي Realme Narzo 50i

سيأتي هاتف ريلمي الذكي بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.5 بوصة، والتى تأتى بجودة عرض HD+، وبدقة 720X1600 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، وقارئ بصمات الأصابع مثبت فى الجزء الخلفي من الهاتف.

وسيحتوى هاتف Narzo 50i من ريلمي، على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف ريلمي الذكي Narzo 50i، بمعالج Helio G85، من إنتاج شركة ميدياتك، والذي يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 2 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي32 أو 64 جيجابايت، ويتم تشغيل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم Reakme UI، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وسيحتوي هاتف اريلمي المرتقب Narzo 50i، على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع، ويدعم الهاتف الإتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.0، كما يدعم تقنية تحديد المواقع GPS، ويحتوي على مقبس سماعة الرأس، وسيأتى الهاتف بخيارين فى الألوان وهي: الأسود والأخضر.

سعر هاتف ريلمي Realme Narzo 50i

من المحتمل أن يأتى هاتف ريلمي Narzo 50i، بسعر 136 دولار "أي ما يعادل ألفان جنيه مصري"، على أن يتم الكشف عن السعر الرسمي للهاتف مع موعد الإطلاق والمتوقع أن يكون قريباً.

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