نانسي عجرم تنشر صور جديدة من حفلها بالساحل الشمالي

شاركت نانسي عجرم، جمهورها صور جديدة من حفلها الأخير بالساحل الشمالي، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

علقت نانسي عجرم على الصور قائلة: “About last night .. #الساحل_الشمالي #نانسي_عجرم”.



وقضى جمهور المسرح الروماني بالساحل الشمالي حفلا طربيا متميزا مساء الخميس، أحياه كل من نانسي عجرم وبهاء سلطان لأول مرة في مارينا 2.

ويعد حفل المسرح الروماني هو الثاني لنانسي عجرم في الساحل الشمالي على التوالي، وقدمت عددا من أغانيها الشهيرة منها آه ونص ويا سلام، وأغاني ألبومها الأخير “نانسي 10”.

تفاصيل ألبوم نانسي 10



وعن البوم "نانسي 10"، قالت المطربة اللبنانية في تصريحات إعلامية، إنها كانت تحضر له منذ أربع سنوات، وكانت أول أغنية به اختارتها أغنية "سلامات"، التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، وقالت: "أجد أن هناك الكثير الذي مازلت أسعى لتقديمه، أجد أن ألبوم نانسي 10 هو انطلاقة جديدة فدائماً أجد أن أي البوم اقدمه للجمهور هو انطلاقة جديدة و مرحلة مختلفة أعيشها".

وقالت عجرم: "لم أفكر في أي وقت أن أعيد توزيع أي أغنية من الأغاني التي قدمتها فيما سبق، فالعمر مراحل وكل مرحلة لها وقتها ولها طريقة التعبير عنها، فكل الأغاني مفضلة بالنسبة لي وكل أغنية لها المود والوقت الخاص بها".