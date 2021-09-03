بفستان قصير.. زينة تخطف أنظار جمهورها من عرض البحر

شاركت الفنانة زينة جمهورها، بصورة جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت زينة، بإطلالة جذابة علي الشاطي مرتدية فستان قصير باللون الفوشيا، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وشاركت زينة، فى بطولة مسلسل “كله بالحب" بطولة أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.



مسلسل «كله بالحب» بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.