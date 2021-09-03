بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

ويستمر تالق مصر وابطالها ويستمر علم مصر في المحافل الدوليه ومابين هذا وذاك تحصد مصرنا انجازات يسجلها التاريخ وتخلد بالعالم الرياضي، فقد حصلت مصر علي خمس ميداليات، كما تألق المصريون يتألقون في السجلات البارالمبية والعالمية.



١/.شريف عثمان فضية رفع الأثقال البارالمبية.

٢/رحاب أحمد فضية رفع الأثقال البارالمبية

٣/. فاطمة عمر فضية وزن 67 كجم رفع الأثقال

٤/.محمود صبري فضية وزن 72 كجم رفع الأثقال

٥/.محمد صبحي برونزية 80 كجم رفع الأثقال

طوكيو 2020

كم كانت سعادتي حقا! حينما علمت انه لأول مرة في تاريخ مصر تتوج ب ٤ ميداليات من نفس النوع في دورة أولمبية واحدة .. كنا نتمناها ذهب وليس برونز ولكن نشكر الأبطال الذين قدموا اداء رائع في البطولة ولسة عندنا أمل في "٣" ميداليات آخرىميداليات مصر في الأولمبياد.

‏امستردام ١٩٢٨ "٤" في المجموع

‏برلين ١٩٣٦ "٥" في المجموع

‏لندن ١٩٤٨ "٥" في المجموع

‏هيلسنكي ١٩٥٢ "١" في المجموع

‏روما ١٩٦٠ "٢" في المجموع

‏لوس انجلوس ١٩٨٤ "١" في المجموع

‏أثينا ٢٠٠٤ "٥" في المجموع

‏بيكين ٢٠٠٨ "٢" في المجموع

‏لندن ٢٠١٢ "٤" في المجموع

‏ريو ٢٠١٦ "٣" في المجموع

طوكيو ٢٠٢٠ "٤" في المجموع

كل التمنيات لابطالنا بدوام التوفيق وكل فرحه مصريه بخير ودام رفع علم مصر في المحافل الدولية.