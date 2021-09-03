المفتي: الجماعات المتطرفة لم تنجح في تأسيس أي دولة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تنظيم داعش الإرهابى يمثل خطورة كبيرة على الإسلام.



وأضاف مفتى الجمهورية خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي، أن الجماعات المتطرفة، لم تنجح فى تأسيس أى دولة على مدار تاريخها.

وأشار الدكتور شوقى علام، إلى أنه عند استشهاد الجماعات الإرهابية بما جاء فى القرآن والسن؛، لما يستشهدوا عليها بالمنهجية الحقيقية التى يقصدها المسلمون على مر العصور.

وأكد مفتى الجمهورية أن الفتاوى التي صدرت عن هذه التنظيمات الإرهابية يشوبها الكثير من الخلل والابتعاد عن المنهجية، والهدف منها زعزعة استقرار المجتمعات.



مفتي الجمهورية: بناء الوعي الصحيح يبدأ بنبذ مفاهيم الفرق الضالة ومحاربتها



وشارك الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، أول امس في فعاليات مشروع استعادة الوعي بكلية دار العلوم الذي تقيمه الكلية بمحاضرة عن بناء الوعي ومكافحة التطرف.

وبعد كلمته التي رحَّب فيها عميد كلية دار العلوم الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، افتتح محاضرته بتحية لهذا المشروع الوطني لبناء الوعي، وثمَّن توجه الدولة المصرية لهذه القضية المهمة.

واستأنف المحاضرة بطرح قضية التوثيق والتثبت، وأكد أنها منطلق الوعي الرشيد، وأنها قضية نشأت لها منظومة علوم، فأمتنا أمة التثبت وطرد الأفكار المزيفة.