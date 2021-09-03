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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة لوكوكو السودان تشتعل .. المريخ يقرر مقاضاة فاركو في الفيفا

سيف تيري
سيف تيري

أكد  زاكي الدين الصادق المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، أن مجلس إدارة ناديه، قرر مقاضاة نادي فاركو الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، في الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”،  بسبب التعاقد مع سيف تيري لاعب الفريق والملقب بـ “ لوكاكو السودان”، بدون علم نادي المريخ.

وقال زاكي الدين الصادق في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: فوجئنا أمس، الخميس بهروب سيف تيري من معسكر الفريق في الخرطوم، إلى مصر، من أجل التوقيع لـ نادٍ فاركو".

تابع:" تأكدنا من توقيع سيف تيري لنادي فاركو، بعد طلب النادي المصري منا ومن الاتحاد السوداني إرسال البطاقة الدولية، لأنه يمكن أن يطلب نادٍ البطاقة الدولية لأي لاعب إذا وقع له نادٍ رسميا".

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أشار:" بالطبع رفضنا إرسال البطاقة الدولية لـ سيف تيري، خاصة وأن اللاعب لديه عقد مستمر مع المريخ، كما لا توجد له أي مستحقات متأخرة للاعب لدى النادي".

اختتم:" عقد سيف تيري يوجد به شرط جزائي ضخم “ لا استطيع الكشف عن قيمته في الوقت الحالي”، لكننا لن نصمت على حقنا، حيث قررنا مقاضاة نادي فاركو وسيف تيري في الفيفا.

 

فاركو يقترب من التعاقد مع غومة نجم الصفاقسي

 

في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية تونسية عن إقتراب نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز من اتمام التعاقد مع عزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي .

وحسب موقع إذاعة موزاييك التونسية، أن مسؤولي نادي الصفاقسي وافقوا على بيع لاعبهم صاحب الـ 23 عامًا لصفوف فاركو مقابل 350 ألف دولار.

أضافت الاذاعة ان قيمة الصفقة يتم دفعهم مرة واحدة وليس بنظام التقسيط.

ويلعب عزمي في مركز الظهير الأيسر، بالنادي التونسي.

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