يا ساتر.. دياب يقترب من ربع مليون مشاهدة بعد يوم واحد

حققت أغنية يا ساتر للفنان دياب ، ما يقرب من ربع مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ تم طرحها أمس الخميس 2 سبتمبر.

وكان دياب تعاقد مؤخرا مع المنتج وليد منصور لمدة عامين إنتاج وإشراف عام علي أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات.

كما تعاقد وليد مع دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو" والذي يعد واحد من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفي شعبان ونيللي كريم.

وفي سياق اخر أطلق مؤخرا المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان " The Talented" لدعم المواهب الغنائية الجديدة، وتعد المسابقة هي الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقي.

خلاف دياب ونصر محروس

وكان استطاع الفنان تامر حسني، إنهاء الخلاف بين المطرب دياب والمنتج نصر محروس، وذلك بعد خلاف دام لسنوات بسبب مشاكل في العقود بينهما.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” مقطع فيديو ، له برفقة المطرب دياب مع المنتج نصر محروس، حيث أعلن من خلالها قيامه بالصلح بينهما بعد خلاف طويل استمر بينهم.

وعلق تامر حسني على الفيديو : "الحمد لله ربنا قدرني أكون سببا في صلح اخويا و حبيبي دياب على اخويا الكبير المنتج اللي قدمني و قدم اجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس و تم الصلح في منزله و تغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب”.

وتابع تامر حسني: “دي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده شكراً استاذ نصر شكراً انك كبرتلي و مردتليش طلبي ووقفت جانب دياب لإنه شاب و لسه في اول حياته كل الشكر استاذ نصر محروس”

وفي الفيديو تحدث تامر عن الخلاف حيث قال "ناس في النص وصلت كلام غلط، وربنا قدرنا كلنا واتجمعمنا في أول بيت جمعنا وهو بيت المنتج نصر محروس وانهارده الصلح حصل وإن شاء الله مش هيبقى فيه مشاكل".

واختتم تامر حديثه موجهًا رسالة شكر للطرفين لتلبيتهم دعوته في حل وفض النزاع الواقع بينهما منذ سنوات عديدة.



فيما علق المنتج نصر محروس على الصلح الذي تم بينه وبين المطرب دياب، بعد تلبيتهما دعوة الفنان تامر حسني لجلسة الصلح.

وقال نصر خلال مقطع الفيديو :"كان صعبان عليا إن اللي بين الحبايب لازم يبقى بينهم وقلبي من ناحية دياب بيتمناله كل الخير".

وتابع نصر: "مقدرش امنع الشغل عن حد أنا مش ربنا هو اللي بيرزقنا كلنا.. ودياب أنا تعبت فيه أو ي ومقدرش اتمناله أي شر"، مازحًت مع دياب: "تقريبا أدوار الشر اللي عملها جيه طلعها عليا".