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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أول شهر.. عبد المجيد عبدالله يضرب رقما قياسيا بألبوم عالم موازي

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بنجاح ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله الأخير الذي يحمل اسم عالم موازي ، وكشفت من خلال حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، عن تخطي أغاني الألبوم لحاجز 120 مليون مشاهدة، وكتبت: «ألبوم ‫#عالم_موازي‬ لأمير الطرب ‫#عبدالمجيد_عبدالله‬ يتخطى 120 مليون مشاهدة خلال اول شهر من طرحه». 

ويضم الألبوم (22 أغنية) هي من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات" تأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

 

عبد المجيد عبدالله

يقول عبد المجيد عبد الله احتفاء بإطلاق ألبومه  :"بعد أشهر وأشهر من الاختيارات والتحضيرات والتسجيلات اضع اليوم ألبومي "عالم موازي" بين ايديكم وفي أسماعكم، متمنيا أن يحظى على الإعجاب والتقدير. 

 

ويضيف «لقد اجتهدت وسعيت لتقديم الأجود غنائيا وموسيقيا لجمهوري وما توفيقي إلا بالله، كنت قد وعدت أن يتم إطلاق ألبومي "عالم موازي" في عيد الأضحى، وجهزت كل شيء لهذا، كما أنجزت صور غلاف الألبوم وعرضتها لكم كي أطمئنكم أن ألبومي على وشك الصدور، لكن للأسف الوقت لم يسعفني حينها، خاصة في مسألة الماسترنغ الذي انتهى قبل يومين، لكن الآن كل شيء أصبح جاهزا، وسيكون لي لقاء تلفزيوني قريب أخبركم فيه عن جميع كواليس وحكايات ألبومي "عالم موازي".

 

وتابع: «وحتى يحين ذلك الوقت أشكر جميع  المبدعين من الشعراء والملحنين والموزعين الذين شاركوني انجاز الالبوم، واوجه التحية للبطلين الذين أشرفا على الألبوم.. الموزع الموسيقي عصام الشرايطي و الملحن ياسر بو علي. كذلك اشكر شركتي روتانا للصوتيات والمرئيات ورئيسها التنفيذي اخي سالم الهندي الذي تربطني به صداقة و"عشرة عمر " على كل ما قدموه ويقدمونه لي طيلة سنواتي معهم ، وكل المحبة لجمهوري الذي دوما يتابعني ويثق باختياراتي والمتحمس لسماع كل جديد لي، ولا انسى شكر اهل الاعلام الذين هم شركاء نجاح في رحلتي الفنية والمتابعين لي ولحساباتي في السوشيال ميديا.. واعذروني إن كان هناك قصور».  

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"قدمت لى" تعتلى أغانى ألبوم عالم موازى لـ عبد المجيد عبدالله

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عبد المجيد عبدالله يعود لجمهوره بعد غياب 7 سنوات .. ويؤكد: عالم موازي على وشك الصدور .. واعذروني على التقصير

تفاصيل ألبوم عالم موازي لـ عبد المجيد عبدالله

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، اول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك». 

 

ويتعاون عبد المجيد عبدالله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان». 

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