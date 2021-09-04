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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حاتم يعيش حالة من النشاط الفنى.. العاشق وعروستى الأبرز

أحمد حاتم
أحمد حاتم

يواصل الفنان احمد حاتم تصوير دوره ضمن أحداث فيلم العاشق ، والذى من المقرر طرحه خلال الشهور القادمة  ، والذى يشاركه فى بطولته الفنان محسن محى الدين .

 

وكان قد طرح الفنان احمد حاتم الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "عروستي" عبر حسابه على إنستجرام.

 

وكتب احمد حاتم: "أخبار جواز الصالونات إيه !؟ الإعلان التشويقي لفيلم #عروستي يا رب يعحبكم إن شاء الله".

طرح البوستر الرسمي للفيلم الرومانسي عروستي .. شاهد

شقة 6 الحقلة السابعة.. روبى تطلب زيارة سما إبراهيم

فيلم "عروستي" يشارك فى بطولته بجانب صابرين واحمد حاتم وجميلة عوض، كل من محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

 

ومن ناحية أخرى يعرض حالياص للفنان احمد حاتم مسلسل شقة 6 والذى تدور أحداثه ،  حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6  روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.  

 

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6  مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها  وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

احمد حاتم عروستى الفنان احمد حاتم روبي

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