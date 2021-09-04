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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد لطفي برفقة أمير كرارة في أحدث ظهور: كنت واحشني يا ميرو

صدى البلد

نشر الفنان محمد لطفي صورة جديدة تجمعه بأمير كرارة من الساحل الشمالي، في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب محمد لطفي: “كنت واحشني يا ميرو 🌹❤️🌹❤️” ليرد عليه أمير كرارة: “اخويا الغالي❤️❤️❤️”.

 

يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي مسلسل "بين السما والأرض"، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، اخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.
 

المسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.

 

وفي سياق آخر، أشاد الفنان أمير كرارة بـ فيلم موسى، ونشر تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أمير كرارة: “لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه إنه يعمل عالم سينمائي مصري عربي .. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده”.

وأكمل: “بس بعد ما شوفت فيلم موسى أول مرة.. عايز أقولكم إنكوا هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف أي حد واستعدوا لعالم  سينمائي عربى استنوا ملاك الموت ليفل تاني للوحش #فيلم_موسى”.


 


 

 

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