نشرة الأخبار.. اجتماع بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي بقصر الاتحادية.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية.. متى تكلف البنت بالحجاب؟

نشر موقع صدى البلد الاخبار عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من ابرزها :

عاجل.. اجتماع بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي بقصر الاتحادية

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،انه تعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية صباح اليوم اعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس وبمشاركة السادة الوزراء المختصين اعضاء وفدي البلدين

أسعار الذهب اليوم السبت 4 سبتمبر 2021

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021، ارتفاعا بنحو 3 جنيهات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية اليوم السبت 4-9-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

الإجراءات الاحترازية والتطعيم.. برلماني يكشف خطة مواجهة موجة كورونا الرابعة

قال النائب سيد حنفي، عضو مجلس النواب، إن خطة مواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا تقوم عن عنصرين أساسيين، الأول هو العمل على تطبيق الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم التهاون فيها تجنبا لزيادة أعداد الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة، على أن يتم تطبيق العقوبات على المخالفين خاصة غرامة عدم ارتداء الكمامة.

متى تكلف البنت بالحجاب؟.. بظهور هذه العلامات يصبح فرض

متى تكلف البنت بالحجاب ؟، لعله من المسائل المهمة التي تؤرق الكثيرين ، حتى أنها قد تدفع بعض الأسر بإجبار بناتهم على الحجاب منذ الطفولة المبكرة، فيما أن الشرع الحنيف قد حسم هذه المسألة وحدد السن الشرعي للحجاب ومتى تكلف البنت بالحجاب ، كما حسم فرضية الحجاب وأثبته ليغلق الباب أمام أولئك المشككين في الحجاب، ومما يزيد أهمية معرفة متى تكلف البنت بالحجاب كذلك عقوبة غير المحجبة في الدنيا، حيث إن تركه حرام شرعًا، وفرضيته لحكمة بالغة .

لماذا قهرت الشحرورة صباح توفيق الدقن وأسندت بطولة الرجل الثاني لحبيبها؟

توفيق الدقن.. فنان موهوب بالفطرة، برع في أداء أدوار الشر بحرفية عالية، وإتقان شديد، قدم العديد من الأعمال التي تعد من علامات السينما المصرية، رغم حصره في أدوار الشر، لكنه صنع لنفسه شكل آخر تميز به، وهو صنع الإفيهات التي ميزته عن غيره، ولا يقل الأخر عنه إبداعا، فهو الجان رشدي أباظة، الذي ظل الفتى الأول في السينما سنوات طويلة، ومعشوق النساء الأول.

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

شارك الفنان محمد رمضان صورة له من فوق أنقاض مرفأ بيروت المدمر أثر الأنفجار المدوي بالعام السابق، وتبعه مقطع فيديو وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

لتتبع تحركاتك المباشرة.. إليك كيفية مشاركة موقعك مع الآخرين على فيسبوك ماسنجر

زودت شركة فيسبوك Facebook، تطبيقات التراسل الخاصة بها بميزة مشاركة موقعك الدقيق مع الآخرين، والتي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية إرسال موقعهم الحالى أو تحركاتهم عبر خاصية الموقع على تطبيق واتساب أو ماسنجر Messenger.

تعرف على طقس اليوم السبت.. القاهرة تسجل 25 والعظمي 34

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يسود الطقس اليوم السبت حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

11 سبتمبر.. الظهور الأول لـ رونالدو فى البريميرليج ودورى الأبطال

يبحث الكثير من عشاق لعبة الفانتازي عن موعد ظهور كريستيانو رونالدو الأول مع المان يونيتد وأعلن الموقع الرسمي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى عن بدء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التدريبات مع زملائه تحت قيادة المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير في كارينجتون الأسبوع المقبل.