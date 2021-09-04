عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار.. اجتماع بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي بقصر الاتحادية.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية.. متى تكلف البنت بالحجاب؟

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الاخبار عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من ابرزها :

 

عاجل.. اجتماع بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي بقصر الاتحادية

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،انه تعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية صباح اليوم اعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس وبمشاركة السادة الوزراء المختصين اعضاء وفدي البلدين

 

أسعار الذهب اليوم السبت 4 سبتمبر 2021

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021، ارتفاعا بنحو 3 جنيهات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية اليوم السبت 4-9-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

 

الإجراءات الاحترازية والتطعيم.. برلماني يكشف خطة مواجهة موجة كورونا الرابعة

قال النائب سيد حنفي، عضو مجلس النواب، إن خطة مواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا تقوم عن عنصرين أساسيين، الأول هو العمل على تطبيق الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم التهاون فيها تجنبا لزيادة أعداد الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة، على أن يتم تطبيق العقوبات على المخالفين خاصة غرامة عدم ارتداء الكمامة.

 

متى تكلف البنت بالحجاب؟.. بظهور هذه العلامات يصبح فرض

متى تكلف البنت بالحجاب ؟، لعله من المسائل المهمة التي تؤرق الكثيرين ، حتى أنها قد تدفع بعض الأسر بإجبار بناتهم على الحجاب منذ الطفولة المبكرة، فيما أن الشرع الحنيف قد حسم هذه المسألة وحدد السن الشرعي للحجاب ومتى تكلف البنت بالحجاب ، كما حسم فرضية الحجاب وأثبته ليغلق الباب أمام أولئك المشككين في الحجاب، ومما يزيد أهمية معرفة متى تكلف البنت بالحجاب كذلك عقوبة غير المحجبة في الدنيا، حيث إن تركه حرام شرعًا، وفرضيته لحكمة بالغة .

 

لماذا قهرت الشحرورة صباح توفيق الدقن وأسندت بطولة الرجل الثاني لحبيبها؟

 

توفيق الدقن.. فنان موهوب بالفطرة، برع في أداء أدوار الشر بحرفية عالية، وإتقان شديد، قدم العديد من الأعمال التي تعد من علامات السينما المصرية، رغم حصره في أدوار الشر، لكنه صنع لنفسه شكل آخر تميز به، وهو صنع الإفيهات التي ميزته عن غيره، ولا يقل الأخر عنه إبداعا، فهو الجان رشدي أباظة، الذي ظل الفتى الأول في السينما سنوات طويلة، ومعشوق النساء الأول.

 

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

 

شارك الفنان محمد رمضان صورة له من فوق أنقاض مرفأ بيروت المدمر أثر الأنفجار المدوي بالعام السابق، وتبعه مقطع فيديو وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

لتتبع تحركاتك المباشرة.. إليك كيفية مشاركة موقعك مع الآخرين على فيسبوك ماسنجر

 

زودت شركة فيسبوك Facebook، تطبيقات التراسل الخاصة بها بميزة مشاركة موقعك الدقيق مع الآخرين، والتي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية إرسال موقعهم الحالى أو تحركاتهم عبر خاصية الموقع على تطبيق واتساب أو ماسنجر Messenger.

 

تعرف على طقس اليوم السبت.. القاهرة تسجل 25 والعظمي 34

 

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يسود الطقس اليوم السبت حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

 

 

11 سبتمبر.. الظهور الأول لـ رونالدو فى البريميرليج ودورى الأبطال

يبحث الكثير من عشاق لعبة الفانتازي عن موعد ظهور كريستيانو رونالدو الأول مع المان يونيتد وأعلن الموقع الرسمي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى عن بدء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التدريبات مع زملائه تحت قيادة المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير في كارينجتون الأسبوع المقبل.

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اسعار العملات الاجنبية عضو مجلس النواب مجلس النواب

ترشيحاتنا

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

1.4 مليار جنيه مشتريات العرب بالبورصة منذ بداية العام

وزير الخارجية الإسرائيلي ينفي وجود محادثات سياسية مع السلطة الفلسطينية

أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأيام القادمة

نشرة الأخبار.. اجتماع بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي بقصر الاتحادية.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية.. متى تكلف البنت بالحجاب؟

قبل وصول الطلاب.. تعقيم لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

موقع استخباراتي يكشف عن تحرك مصري بشأن الملء الثالث لسد النهضة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

شعبة الخضراوات تكشف سبب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم

أمطار متوقعة| الأرصاد توضح حالة الطقس وحقيقة تعرض مصر لأعاصير

كبدة وسجق وجمبري على بطاقة التموين .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

فيديو جراف.. نجم الزمالك لـ كرة السلة الجديد لعب في إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ