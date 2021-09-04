لبنان.. بيان هام شركة طيران الشرق الأوسط

أصدرت دائرة العلاقات العامة -شركة طيران الشرق الأوسط بيانا أعلنت فيه تعديل إجراءات السفر من لبنان الى كل من كوبنهاجن ومدريد حيث قالت : عطفاً على القرار الصادر عن السلطات الدنماركية والاسبانية بعد تخفيض تصنيف لبنان لناحية انتشار وباء كورونا، يهم شركة طيران الشرق الأوسط أن تعلن عن تعديل إجراءات السفر من لبنان الى كل من كوبنهاجن ومدريد.

وذكرت الشركة اللبنانية أن شروط الدخول الى كوبنهاجن اعتبارا من 4 سبتمبر هي ضرورة حيازة نتيجة فحص PCR سلبية أجري قبل 72 ساعة من تاريخ الدخول كحد أقصى أو إجراء اختبار Antigen قبل 48 من تاريخ الدخول كحد أقصى أو أن يكونواملقحين بالكامل منذ أكثر من 14 يوماً(شرط أن يكون اللقاح معترف به من قبل الوكالة الاوروبية للأدوية EMA) عندها يسمح لهم بالدخول الى الدنمارك دون فحص PCR بغض النظر عن هدف الزيارة.



كما أشار البيان إلي اللقاحات المعترف بها من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية هي: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen حتى في حال إجرائها خارج أوروبا.

وعن شروط الدخول الى مدريد اعتبارا من 6 سبتمبر فذكر البيان انها يسمح لحاملي تأشيرة (VISA) من نوع CType بالدخول الى اسبانيا شرط حيازة: شهادة تلقيح (جرعتين منذ ١٤ يوما على الأقل) أو سلبية 48 ساعة قبل موعد سفرهم وإذن خاص بالسفر من السفارة الاسبانية في لبنان PCR نتيجة فحص.

كما يسمح لمواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي وحاملي تأشيرة(VISA) من نوع DType دخول اسبانيا شرط حياذتهم على: شهادة تلقيح (جرعتين منذ ١٤ يوما على الأقل) أو سلبية 48 ساعة قبل موعد سفرهم PCR نتيجة فحص

أما اللقاحات المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والمعمول بها في مدريد هي:Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Covishield and Sinovac-Coronavac.

