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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة في شبرا الخيمة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت نيابة شبرا الخيمة فى القليوبية بحبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق.
 

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة لفحصها ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام عاطلين مقيمين منطقة بهتيم دائرة القسم بالاتجار فى المواد المخدرة.
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال البحث الجنائى بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما مركبة توك توك وهما "عبد الرحمن م ف" 21 سنة عاطل و"إسلام ي خ" 19 سنة عاطل ومقيمان دائرة القسم وبحوزتهما 139 كيس من مخدر البودر ومبلغ مالى 4620 جنيها وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول.
 

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما فى المواد المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما ومركبة التوك توك لنقل وترويج المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شبرا الخيمة مدير أمن القليوبية توك توك مكافحة المخدرات البحث الجنائي ترويج المواد المخدرة حبس عاطلين

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