تطعيم 517 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بتجارة عين شمس فى يومين

بتوجيه ودعم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وتماشيا مع التوجه الاستراتيجى للدولة والقرارات الداعمة من وزارة التعليم العالى وقرار مجلس جامعة عين شمس والتى تهدف جميعا الى المحافظة على صحة وسلامة جميع عناصر العملية التعليمية.



أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس عن الانتهاء من تطعيم 517 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية وذلك علي مدار يومين وذلك تحت اشراف الفريق الطبي برئاسة ا. د سامية عبده نائب مدير المستشفيات ورئيس وحدة مكافحة العدوي.



وأشار الدكتور خالد قدري أن كلية التجارة فعلت هذه المبادرة لتوفير اللقاح فى مكان العمل تيسيرا وتشجيعا لمنتسبيها.



كما وجه السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية الشكر الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة علي اهتمامه ورعايته حيث اصدر توجيهاته بتطعيم جميع منتسبي الجامعة بأماكن عملهم ضد فيروس كورونا تيسيرا عليهم.



وأوضح أنه من المقرر أن يستمر تطعيم منتسبي كلية التجارة حتى يوم الأحد القادم.