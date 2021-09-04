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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد صلاح حسني على شاطئ البحر برفقة ابنته.. صور

احمد صلاح حسني وابنته
احمد صلاح حسني وابنته

نشر احمد صلاح حسني، صورة جديدة عبر حسابه على موقع الت التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر احمد صلاح حسني وهو يستمتع بالعطلة الصيفية على شاطئ البحر بصحبة ابنته،  نالت اعجاب متابعيه.


وقال أحمد صلاح حسنى، خلال حواره مع برنامج “أنا وأختى” عبر قناة “صدى البلد” أن مشواره الكروى خلق لديه روح المنافسة وعدم التسليم بسهولة، لافتا إلى أنه يحب الفن أكثر من كرة القدم. 

 

وتابع: قررت اعتزال الكرة فى سن الـ 26 عاما، وكان أصعب قرار فى حياتى بعدها اجتهدت لدخول مجال التمثيل.

 

وأردف: "طلبت من والدي ترك كرة القدم وأنا بلعب فى النادى الأهلى وبكيت وقتها وإحنا بنتناقش".

 

ووجه أحمد صلاح حسني، رسالة إلى شقيقته على الهواء، قائلا: "عمري ما اتخانقت مع أختي في حياتي".

 

وأضاف: "أختى أصغر مني، لكن بحس إنها الكبيرة، وبتخاف عليا جدا، وعمري ما زعلت منها في حياتي".

 

وأردف أحمد صلاح حسني: "أختي هي سندي وضهري، وأصعب موقف وأنا بجوِّزها لأمير كرارة، وشوفت في عينيه رجولة طمنتني".

 

احمد صلاح حسني الإجازة الصيفية برفقة ابنته شاطئ البحر صورة جديدة

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