بفستان جريء.. هيفاء وهبي تستعرض انوثتها بهذه الإطلالة

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة صيفية مبهجة، حيث ارتدت فستان قصير و ذا أكمام طويله باللون البرتقالي المزين منقوش بالورد التي تتناسب مع الأجواء، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأصفر، ونظارة شمس باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على تسريحة شعر ذيل حصان، فيما اختارت مكياجا رائعا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.



حلت المطربة هيفاء وهبي، ضيفة على التليفزيون المصري، وكشفت تفاصيل حفلاتها بمصر، ورأيها في التطوير الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

حب هيفاء وهبي لمصر

قالت الفنانة هيفاء وهبي، تعليقا على الأوضاع في لبنان:" نحن في حاجة إلى دعوات الكثيرين، ولبنان جوة قلبي ومن مصر أرسلت رسالة للبنان وأكدت فيها أنني أحبه".

وقالت هيفاء وهبي في تصريحات لها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :" بقالنا فترة كبيرة مشفناش يوم حلو في لبنان ونتمنى ان تتحسن الاوضاع"

وأكملت هيفاء :" أنا أحب مصر من زمان وأحب المصريين، وفي أزمة لبنان حسيت قد ايه مصر وقفت معنا بالدعم الغذائي والقوافل الطبية ".

ولفتت إلى ن:" مصر تفتح أبوابها دائما للبنان ولو انا مش موجودة في لبنان هكون في مصر وربنا يحفظ مصر وبشعر انها بلدي، وإحنا بنشوف في مصر استضافة وكرم"، مضيفة:" انا عارفة لما يكون فيه مشكلة في لبنان مصر تفتح ذراعيها لنا ".

قالت الفنانة هيفاء وهبي، إن فيروس كورونا كان له تأثير سلبي على العالم بأكمله، مضيفة:" سعيدة بتواجدي في مصر ومنبهرة بحجم التطوير الكبير في مدينة العلمين ".



وأضافت هيفاء وهبي "، :" بشوف أبراج حلوة وسياحة رائعة والطقس رائع في مدينة العلمين الجديدة “، مضيفة:”أول لما أنزل من المطار في مصر أشعر بفرق كبير وتطوير كبير وهناك تطوير في شبكة الطرق ".

وأكملت هيفاء وهبي :" استمتعت بالإجازة الصيفية في مصر وفي مدينة العلمين والساحل الشمالي"، مضيفة:" بسبب الجو الحلو استغنيت عن لون بشرتي، وحصلت على لون حلو من شمس مصر الرائعة ".

سر رشاقتها

وجهت الفنانة هيفاء وهبي، نصيحة هامة للسيدات والفتيات اللاتي يرغبن في الحفاظ على جمالهن ورشاقتهن، وكشفت هيفاء عن سر جمالها .

وقالت هيفاء وهبي، :" الأنثى هي رمز كل شيء به نعومة ورقة ودلع، و يجب أن تكون المرأة رمز لنفسها وتعطي صورة حلوة عن المرأة، وكل مرة يكون لديها شيء خاص بها يميزها ".

وأكملت هيفاء وهبي :" الثقة بالنفس والشخصية الحلوة تظهر جمال المرأة بشكل كبير ، واللطافة والرقة وطيبة القلب تزيد من جمال المرأة ".



دويتو أكرم حسني

كشفت الفنانة هيفاء وهبي، تفاصيل وكواليس الاغنية الدويتو التي جمعتها بالفنان أكرم حسني، وتم طرحها بعنوان “ لو كنت” قائلة:" " جمعتني كيميا كبيرة مع اكرم حسني. وأكرم فنان موهوب ".



وتابعت هيفاء:" أنا بحب أكرم حسني كفنان وأول لما سمعت الأغنية وافقت على تسجيلها وتصويرها معه ، وكان هناك عامل مفاجأة ونزلت الاغنية الدويتو مع اكرم حسني دون مقدمات وكانت ردود الفعل جيدة ".

ولفتت هيفاء وهبي :" الألبوم الجديد الخاص بي داعم للمرأة ، والمرأة لها دور وتأثير واضح في المجتمع ، والالبوم الجديد ليس ضد الرجل ".

لقاحات كورونا



قالت الفنانة هيفاء وهبي، إن جائحة فيروس كورونا أثرت على الحياة بشكل كبير في كافة أنحاء العالم، مضيفة:" كنت ضد فكرة لقاحات كورونا في البداية وكان ذلك بسبب عدم تكون حالة كبيرة من الوعي لدي ".

وتابعت هيفاء وهبي: مع مرور الوقت وتكرار حملات التوعية تغير رأيي بشكل كبير واصبحت مؤدية للقاحات كورونا من أجل الحد من انتشار الفيروس ".

المهرجانات



قالت الفنانة هيفاء وهبي، إنها تحب مطربي المهرجانات، مضيفة "مش بحب كل حاجة في المهرجانات، وفي أغاني كتير في المهرجانات بحبها ".

وتابعت هيفاء وهبي: "في كلام بيتكتب في أغاني المهرجانات له معاني كبيرة ومهمة وتعبر عن الواقع في الشارع"، مضيفة:" "حبيت أن مطربي المهرجانات عرفوا قيمة نجاحهم وقاموا بتطوير موسيقى المهرجانات والناس بتحبهم".

وكشفت هيفاء وهبي تفاصيل وكواليس مسلسلها أسود فاتح، وتحدثت عن رأيها في السينما والافلام، قائلة : دوري في أسود فاتح لم يكن سهل والشخصية كانت شخصية مبسوطة في حياتها ولديها زوج مثالي و فجأة واختفى كل شيء كان متاحا بالنسبة لها ".