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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يا فرحة ما تمت .. عروس تسقط ميتة من حافة جرف في شهر عسلها

عروس تموت في شهر
عروس تموت في شهر عسلها

في حادث مؤلم وصادم سقط عروس كانت لاتزال في شهر عسلها من حافة جرف خلال قضائها أيام زواجها الأولى في أحد المقاطعات البريطانية.

 

وبحسب صحيفة " ديلي ستار" تعرضت فوزية جافيد ، 31 عامًا ، لسقوط قاتل من جرف  بمدينة   إدنبرة في حوالي الساعة 9 مساءً يوم الخميس.


وافادت الصحيفة ان خدمات الطوارئ هرعت  إلى مكان الحادث لكن المرأة ، من غرب يوركشاير ، توفيت ، وفقًا لصحيفة ديلي ريكورد.

 

وقال مصدر إن الشابة ، التي عملت في شركة ليون ديفيدسون للمحاماة في ليدز ، شاركت بشكل كبير في الأعمال الخيرية قبل الزواج العام الماضي.

 

من المفهوم أن المتزوجين حديثًا احتفلوا باستقبال زفافها في ويست يوركشاير يوم الأحد قبل التوجه إلى اسكتلندا في بداية الأسبوع، لكن تحول شهر عسل العروسين إلى مأساة بعد أن سقطت العروس حديثة الزواج من أعلى جرف حيث زعم المصدر أن فوزية كانت في مراحل الحمل الأولى قبل وفاتها المأساوية.

 

شوهد ضباط الشرطة يفتشون عقارًا في بودسي ، غرب يوركشاير ، بعد ظهر يوم الجمعة ، ويقولون إنه قد يكون مرتبطًا بسقوطها وقد تم التأكد من اعتقال رجل يبلغ من العمر 27 عامًا في إطار تحقيقهم.

عروس شهر عسل جرف حادث مؤلم تسقط ميتة اخبار منوعات اخبار ترفيه

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