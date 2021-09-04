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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شعبة الأدوات الصحية يشيد بدور اتحاد الغرف التجارية لإنجاح منظومة التسجيل الجمركي المسبق

شعبة الأدوات الصحية
شعبة الأدوات الصحية

أشاد فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية بما تقوم به غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من توعية للتجار والصناع ومؤدي الخدمات في الأنشطة المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة المالية للتوعية بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق للشحنات ( ACI  ) لتفادي أي مشاكل عند التطبيق الإلزامي لهذه المنظومة أول أكتوبر المقبل.


وأشار ( عبد الجليل) في تصريحات له، الي أهمية  توجيهات المهندس إبراهيم العربي للغرف التجارية ومنتسبيها بضرورة الاستفادة من الفترة التجريبية الحالية المستمرة حتى نهاية سبتمبر الجاري قبل التطبيق الإلزامي الشهر القادم.

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وثمن دور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والتنسيق مع وزارة المالية وتشكيل لجنة و فريق عمل بغرفة القاهرة لتنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات لمنتسبي الغرفة  بحضور ممثلي مصلحة الضرائب لشرح تفاصيل كيفية التسجيل في منظومة الجمارك الجديدة التي تعتبر تطويرية لهذا القطاع وستقلل من تكلفة السلع وبالتالي سينعكس هذا إيجابيا علي السعر النهائي السلع وبالتالي يصبب هذا في صالح المستهلك.


وأشاد رئيس الشعبة بالبيان الذي أصدره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لتوعية منتسبي الغرف التجارية  بسرعة التسجيل لتفادي أي معوقات عند التسجيل الجمركي المسبق للشحنات  الإلزامي ومساندة الدولة في تنفيذ محور من محاور خطتها التنموية حيث أن الحكومة والقطاع الخاص وجهان لعملة واحدة في تحقيق مصلحة بلدنا .


وشدد ( عبد الجليل ) أن شعبته نظمت ندوة مؤخرا بدعم من غرفة القاهرة في حضور ممثلي مصلحة الجمارك وكانت ندوة مفيدة لأبعد الحدود في توضيح هذه المنظومة لمنتسبي الشعبة وكيفية التسجيل علي أرض الواقع وهو ما يؤكد الدور المهم الذي يقوم به المهندس إبراهيم العربي في دعم الشعب التجارية المختلفة .
 

شعبة الأدوات الصحية الغرفة التجارية مال واعمال اخبار مصر الافراج المسبق

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