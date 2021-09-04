فستان قصير .. مي عمر تتألق بإطلالة جذابة على انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت مي عمر بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير فوق الركبة بألوان متعددة، تاركة شعرها الكيرلي منسدلًا علي أكتافها، مع مكياج ناعم وروج أحمر مميز.



جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.