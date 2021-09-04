فستان مجسم.. الراقصة جوهرة تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وجريئة .. شاهد

تألقت الراقصة جوهرة في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جوهرة بإطلالة مثيرة وجريئة، مرتدية فستان مجسم باللون اللبني، وتركت خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها بطريقة ناعمة، فيما وضعت المكياج الصاخب ذات الألوان الترابية التي تخطف الأنظار.



وعلقت جوهرة قائلة: "Kawaaaiiii 🐣🦋💖"، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.