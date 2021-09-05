اقتصاد السعودية.. إعادة التمويل والتأمينات الاجتماعية توقعان اتفاقية بملياري ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - توقيع اتفاقيتها الثالثة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة ملياري ريال؛ بهدف إعادة تمويل محفظة برنامج "مساكن" الممول من قبل المؤسسة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، و محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس.



وذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيتين سابقتين تم توقيعهما، ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليارات ريال، ضمن الشراكة الإستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني وتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج مساكن الذي أطلقته "التأمينات الاجتماعية" عام 2007، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.



وتأتي الاتفاقية تماشياً مع التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمل مع القطاع الخاص على تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مدن ومناطق المملكة، وبموجبها تقوم شركة دار التمليك بإدارة وتسويق برنامج مساكن لتوفير حلول تمويلية بصيغة المرابحة بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص بهدف زيادة نسبة تملك المساكن في المملكة.



وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن طلال النحاس: "يعتبر برنامج مساكن من أكثر برامج التمويل العقاري السكني الذي يسعى المواطنون في المملكة للاشتراك فيه، وتفخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تكون جزءاً مهماً من نظام الإسكان في المملكة، ودفعنا دورنا البارز مرة أخرى إلى توسيع شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، حيث نتعاون معاً لدعم أهداف برنامج الإسكان في رؤية 2030، وستعزز الاتفاقية تحقيق هذه الأهداف وتوفير حلول الإسكان الميسورة في المملكة، إذ أسهم "مساكن" في زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، وتمويل أكثر من 12 ألف عقد خلال السنوات الماضية، بقيمة تمويلات تقارب 9 مليارات ريال، وهو أحد استثمارات التأمينات الاجتماعية المتنوعة، والتي تسعى من خلالها إلى تنمية مواردها المالية، والحفاظ عليها من أي متغيرات اقتصادية، من خلال توزيع أصولها الاستثمارية في مختلف أنواع الاستثمارات".



و أشار الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك غسان العامودي، إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تعد الثالثة من نوعها تأكيداً على قوة إدارة شركة دار التمليك لبرنامج مساكن خلال العقد الماضي، كما تؤكد الاتفاقية أن برنامج مساكن هو أحد أنجح برامج التمويل العقاري في المملكة، مشدداً على التزام "دار التمليك" بمواصلة تحقيق النجاح وتقديم أعلى مستويات الخدمة، معرباً عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في زيادة فرص تملك الأسر السعودية.



يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل توفر السيولة اللازمة للممولين العقاريين للتوسع في التمويل السكني من خلال جمع محافظ التمويل في أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية لبيعها للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعكس وتيرة عمليات إعادة التمويل التي تقوم بها الشركة تحولاً في نموذج التمويل العقاري السكني من "التمويل من أجل الاحتفاظ" إلى "التمويل من أجل البيع"، لتحقق الفائدة لجميع المعنيين في سوق الإسكان من خلال تعزيز السيولة وتقليل المخاطر وخفض تكلفة التمويل للأسر السعودية.

