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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. انطلاق مزاد موسم تمور الأحساء

المزاد
المزاد

انطلق  مزاد موسم تمور الأحساء بمدينة الملك عبدالله للتمور، بدخول 91 مركبة مُحملة بأطنان من التمور لصنفي الخلاص والشيشي، مسجلا في مستهل انطلاقته أعلى سعر لـ "المَنّ /240 كيلوغراماً" من التمور لصنف الخلاص بـ 32 ألف ريال، فيما بلغ متوسط سعر البيع 900 ريال لـ المَن الواحد.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد أشار أمين الأحساء المهندس عصام الملا، إلى مشاركة 12 قطاعا حكوميا في هذا المزاد الذي يتيح منافسة عالية هذا الموسم، لجودة الكميات ووفرتها، مؤكداً تميز مستوى تمور الأحساء، ومنافستها محلياً ودولياً.

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من جانبه، أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن المزاد يأتي مواكباً لحملة الوزارة "هذا موسمها" التي تهدف إلى دعم وتسويق الإنتاج الزراعي، وتسليط الضوء على الأنواع المختلفة للمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن الأحساء تتميز بإنتاج التمور بأصنافها المختلفة، ويحظى موسم صرام التمور بشعبية كبيرة.
يُذكر أن مدينة الملك عبدالله للتمور تشهد هذا الموسم إقامة مزاد خاص بموسم الصرام وفق طابع تسلسلي في عملية تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد عبر آليات مقننة ومدروسة وسط مظلة مساحتها 30 ألف متر مربع.

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