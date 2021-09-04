شيكابالا: بعد ماتش نهائي أفريقيا روحت لـ موسيماني وقلت له كلمة.. فيديو

حل كابتن نادي الزمالك "شيكابالا"، ضيفا على الإعلامي "عمرو أديب"، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي".



وقال شيكابالا: "بعد ماتش نهائي أفريقيا هنأت موسيماني ببطولة إفريقيا وروحت سلمت عليه وقولت له مبروك، والإعلام لم يتحدث ولم يذكر ذلك.. وعلاقتي طيبة بلاعبي الأهلي".



وأضاف "شيكابالا"،: "في ناس متعصبة جدا والإعلام بيوصل صورة مش حقيقية.. رغم إننا اللعيبة أصدقاء جدا"، مضيفا: "الناس بتشوف اللقطة اللي في الماتش بس ولكن بره الماتش مش بتشوف أننا كلنا أصحاب".



ودعت الصفحة عبر صفحتها الجمهور للمشاركة في الحلقة وتوجيه الأسئلة للاعب كالتالي: “كابتن نادي الزمالك في ضيافة الحكاية.. اسأل شيكابالا”.

وجاءت أبرز التعليقات على خبر استضافة شيكابالا كالتالي: “كابتن مصر الأباتشي شيكابالا، أسطورة النادي الملكي هتفضل دائما في قلوب كل عاشق للزمالك وكل راي حر يرى الألماس ويقول هذا الماس، منتظرين ظهورك في كل مكان في العالم يوجد فانز شيكا الأسطورة”.

وأيضاً: “حلقة اليوم ينتظرها الملايين.. شيكا أيقونة الكرة المصرية”.

وفي سياق متصل تعرض البرنامج والإعلامي عمرو أديب لانتقادات أيضًا من جانب جمهور النادي الأهلي الذي عارض بشدة استضافة النجم شيكابالا ، متهما الإعلامي والبرنامج بعد الحيادية .