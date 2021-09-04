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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية.. صرف رواتب العاملين خلال أيام و 2.8 تريليون جنيه أرصدة القروض بالبنوك

صرف مرتبات
صرف مرتبات

ينشر موقع صدي البلد الاخباري، ابرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية المقررة علي مدار اليوم وهي كالأتي:

 

المالية تبيع أجلي خزانة بـ 11.5 مليار جنيه.. غدا
تبيع  وزارة المالية، بيع أذون خزانة، غدا  الأحد ، أذون خزانة لأجلي 91 و273 يوما، بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، فوفقا لتقرير صادر عن الوزارة ، فقد عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع نحو 45 مليار جنيه.

البنك المركزي: أرصدة الإقراض ترتفع لـ 2.8 تريليون جنيه في مايو الماضي

وزير المالية يبحث التنمية الاقتصادية مع نظرائه بأوزبكستان والكويت والسعودية والسودان

المتر يقترب من 60 ألف جنيه.. أسعار الأراضي التجارية بالقاهرة الجديدة وأكتوبر الجديدة
تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عدداً من قطع الاراضى الاستثمارية بأنشطة مختلفة بعدد من المدن الجديدة، لتلبية طلبات الشركات والمطورين بالمدن الجديدة، وتستهدف الوزارة زيادة طروحاتها من الأراضى بالمدن الجديدة والعمل على سرعة وتطوير تلك الأراضى.


الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد
تبدأ وزارة المالية اعتبارا من 21 سبتمبر الجاري في عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الخاضعة للموازنة العامة عن شهر سبتمبر الجاري ولمدة ٥ أيام.

رئيس شعبة الأدوات الصحية يشيد بدور اتحاد الغرف التجارية لإنجاح منظومة التسجيل الجمركي المسبق
أشاد فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية بما تقوم به غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من توعية للتجار والصناع ومؤدي الخدمات في الأنشطة المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة المالية للتوعية بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق للشحنات ( ACI  ) لتفادي أي مشاكل عند التطبيق الإلزامي لهذه المنظومة أول أكتوبر المقبل.


البنك المركزي: أرصدة الإقراض ترتفع لـ 2.8 تريليون جنيه في مايو الماضي
سجلت أرصدة الاقراض ضمن القروض المقدمة لعملاء الجهاز المصرفي إلي 2.8 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 2.7 تريليون جنيه في إبريل السابق بزيادة بلغت 100 مليار جنيه ومقارنة بـ 2.61 تريليون جنيه في مارس السابق  بفرق 190 مليار جنيه.

 

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المالية تبيع أجلي خزانة بـ 11.5 مليار جنيه.. غدا

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