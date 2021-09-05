شيكابالا يدخل في نوبة بكاء .. تعرف على السبب

دخل محمود عبدالرازق شيكابالا في نوبة بكاء أثناء سماعه أغنيه زملكاوي أثناء حلوله ضيفا علي الإعلامي عمرو أديب .

وكان عمرو أديب أكد لـ شيكابالا حب وعشق جماهير الزمالك لقائدهم بعد التاريخ الكبير والإنجازات التي حققها الفهد الأسمر برفقة القلعة البيضاء .

وسأل عمرو أديب، شيكابالا عن العقوبة الموقعة عليه، ليرد "شيكابالا"، قائلا: "لو قولت لحضرتك أنت زملكاوي فين الشتيمة"، ليعقب "أديب"، قائلا: "مش عارف".

وتصدر هاشتاج اسأل شيكابالا، السبت، تريند موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة تويتر، وذلك مع استضافة نجم الزمالك في برنامج الحكاية المذاع عبر شاشة فضائية إم بي سي مصر، ويقدمه الإعلامي الكبير عمرو أديب.