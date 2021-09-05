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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دياب: قرار الزواج الأفضل في حياتي

دياب
دياب

قال الفنان دياب إن أحسن خطوة قام بها في حياته إنه تزوج من الإعلامية هاجر الإبياري، موضحا أنه يتشاور معها ويأخذ رأيها في كل شئ لأنها خريجة إعلام ولديها وعي.


وأضاف دياب خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، إن أكثر ما أحبه في هاجر أنها واضحة جدا، وتثق في جدا.

وردت الإعلامية هاجر الإبياري زوجة دياب على زوجها في مداخلة هاتفية، وقالت: “نجاح دياب أمر عظيم بالنسبة لي، وهو فنان موهوب وجدع جدا على المستوى الشخصى، وحنين جدا عليا”.

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وتابع دياب: “بغنى ليها في البيت أغنية المطرب الشعبى رضا البحراوى، الصفا والهنا في البيت هنا، و بتتريق عليا بتقولى ايه الرومانسية دى”.


وكان قد طرح الفنان محمد دياب، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “يا ساتر” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

“يا ساتر”‏ كلمات والحان : عزيز الشافعي،‏ توزيع موسيقي : وسام عبد المنعم، وميكس و ماستر : ماهر صلاح، طبلة احمد عيادى، اورج محمود شاهى، تصوير بوستر : شريف قمر، تصميم فيديو : ام ام تى ديزينرز ( مودى - طارق - حجازى).

تقول كلمات الأغنية: “بتغلي نفسك تختفي وتظهر براحتك .. تنطفي الشمس ف غيابك .. جنابك هتحن امتى .. بتغلي نفسك علينا و احنا اتهرينا .. عينينا طلعت عينينا ..عانينا من بعدك إنت .. ياعم ده انت عمنا .. وتخصنا وتهمنا .. ما تخلي بالك مننا  نحن هنا”.

واحد من الناس الفنان محمد دياب البحراوي هاجر الابياري ألحان عزيز الشافعي الفنان دياب

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