رد مؤثر ودموع من دياب عن ذكرى وفاة والدته: فقدت أحلى حاجة في حياتي

حل الفنان دياب، ضيفا علي الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج واحد من الناس والمذاع عبر قناة "الحياة"، للحديث عن اعماله القادمة.

وتحدث دياب عن والدته والعلاقة القوية معها وفضلها الكبير عليه وأصعب لحظات الفراق بينهما، مؤكدا:"أصعب لحظة في حياتي هي مفارقة والداتي عام 2008.

وتابع دياب متأثرا والدموع في عينيه:" والداتي كانت أحلي حاجة في حياتي وكنت عايش عشان أبسطها وكنت أتمني أن تشهد نجاحاتي في الفن خلال الفترة الأخيرة".

وكان قد طرح الفنان محمد دياب، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “يا ساتر” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

“يا ساتر”‏ كلمات والحان : عزيز الشافعي،‏ توزيع موسيقي : وسام عبد المنعم، وميكس و ماستر : ماهر صلاح، طبلة احمد عيادى، اورج محمود شاهى، تصوير بوستر : شريف قمر، تصميم فيديو : ام ام تى ديزينرز ( مودى - طارق - حجازى).

تقول كلمات الأغنية: “بتغلي نفسك تختفي وتظهر براحتك .. تنطفي الشمس ف غيابك .. جنابك هتحن امتى .. بتغلي نفسك علينا و احنا اتهرينا .. عينينا طلعت عينينا ..عانينا من بعدك إنت .. ياعم ده انت عمنا .. و تخصنا و تهمنا .. ما تخلي بالك مننا نحن هنا”.