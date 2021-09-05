بالخرطوش.. فلاح يشرع في قتل نجل شقيقته لخلافات الجيرة في سوهاج

أصيب عامل ثلاثيني برش خرطوش بالظهر من الناحية اليُمنى واشتباه نزيف بالصدر، على يد شقيق والدته؛ إثر الخلافات القائمة فيما بينهما على حد فاصل بين ارضهما الزراعية، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة والسكان بسوهاج إشارة من مستشفى طما المركزي مفادها وصول المدعو(محمود ا ي - 32 سنة - عامل - ويُقيم دائرة مركز طما)، مُصابًا برش خرطوش بالظهر من الناحية اليُمنى واشتباه نزيف بالصدر.

وبالانتقال والفحص وبسؤاله أفاد باتهام شقيق والدته المدعو (سيد ب ب ي - 60 سنة - مُزارع - ويُقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ مما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلاف على حد فاصل بين أرضهما الزراعية.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.