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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالكراميل والشيكولاتة .. طريقة عمل الدوناتس في المنزل

طريقة عمل الدوناتس
طريقة عمل الدوناتس

الدوناتس من الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص و بالأخص الأطفال، و يتميز الدوناتس بنكهاته و حشواته المختلفة التي تنال الإعجاب في الكثير من الأحيان.

 

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الدوناتس في المنزل بنكهات مختلفة.


مقادير  الدوناتس 


6 كوب دقيق
نصف كوب سكر 
2 ملعقة صغيرة ملح
25 جم خميرة ( 2 ونصف ملعقة كبيرة )
6 بيض 
2 ملعقة صغيرة فانيليا 
كوب لبن حليب دافئ
كوب إلا ربع زبدة طرية 
زيت غزير للقلى

 


طريقة عمل صوص الشيكولاتة
المقادير :
كوب زيت 
كوب سكر بودرة 
نصف كوب حليب 
نصف كوب كاكاو خام
رشة ملح
نصف ملعقة صغيرة سائل فانيليا

 


طريقة عمل صوص الكراميل


المقادير :
٢كوب سكر 
ربع كوب زبدة
ربع كوب كريمة ساخنة
رشة ملح
ملعقة صغيرة سائل فانيليا 


الحشوات:
نوتيلا
لوتس 
بيستري كريم 


طريقة عمل عمل جليز السكر 
المقادير :
سكر بودرة 
حليب
سائل فانيليا
لون جل حسب الرغبة (اخضر اصفر موف احمر )


للتزيين :
سبرنكلز ملون اشكال مختلفة 
بسكويت لوتس مجروش 
صوص شوكولاتة
صوص كراميل 
لوتس 
نوتيلا 


طريقة تحضير الدوناتس 


فى  العجان نضع كل المكونات الجافة الدقيق والملح والخميرة البيره والسكر ونخلطهم جيدا ثم يضاف   المواد السائله اللبن والبيض والفانيليا ويخلط  مرة أخرى حتي يتم خلط جميع المكونات ونتركها لمدة  خمس دقائق.

 

ثم يضاف  الزبدة تدريجيا اثناء العجن مع مراعاة عدم اضافة قطعه اخري من الزبده قبل التاكد من خلط القطعة المضافة مسبقا ونعجن لمدة 12 دقيقة علي الاقل حتي نحصل علي عجينة “بتمط وناعمة ولينة” ثم نضع العجينة في بوله مرشوشة دقيق ونضع رشة دقيق علي وجه العجينة ويغلف البوله ببلاستيك شفاف حتي يتضاعف حجمها.

 

 بعد أن يتم التخمير نضغط باليد علي العجينه ونخرج منها الهواء ثم نقوم برش دقيق علي سطح العمل ونقوم بفرد العجينه وتقطيعها بقطاعة الدوناتس ونضع وحدات الدوناتس في صينيه مرشوشه دقيق ونرش علي الوجه دقيق ونغلف الصينيه ببلاستسك شفاف ونتركها تختمر ويتضاعف حجمها بعدها نقوم بقليها في زيت ساخن.


لعمل صوص الشوكولاته : تضرب كل المكونات معاً في الخلاط أو الكبة أو بالهاند بليندر أو المضرب السلك ونستمر في الضرب حتى يسمك قوام الصوص. 


لعمل صوص الكراميل : يضاف السكر في طاسة كبيرة ويترك ليتحول لكراميل، تضاف الكريمة ساخنه والزبده ويقلب الخليط. يرفع الصوص من على النار وتضاف الفانيليا.


لعمل جليز السكر : يضاف القليل من الحليب للسكر البودر ويقلب حتى يتكون صوص سميك، يضاف أي لون جل حسب الرغبه.


تستخدم  كل الصوصات لتزيين الدوناتس ومن الممكن استخدام السكر البودر والقرفه أيضاً

الدوناتس طريقة عمل الدوناتس مقادير الدوناتس طريقة تحضير الدوناتس طريقة عمل صوص الكراميل طريقة عمل صوص الشوكولاته

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