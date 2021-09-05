عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاعل الجمهور مع فيلم أميرة بعد عرضه بـ فينيسيا السينمائي

محمد دياب
محمد دياب

كشف المؤلف والمخرج محمد دياب عن ردرود الأفعال حول فيلم “ أميرة” والذى يشارك به فى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي .

ونشر محمد دياب فيديو عبر حسابه بموقع فيسبوك يوضح ردود الأفعال الإيجابية وتفاعل الجمهور مع الفيلم .

وعلق محمد دياب على الفيديو: "الحمد لله .. أكثر من سبع دقائق وقوف وتصفيق من الجمهور بعد عرض فيلم أميرة فى فينيسيا ".

ويشارك فيلم أميرة للمخرج المصري محمد دياب في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي افتتحت فعاليات أمس ويستمر حتي يوم 11 سبتمبر.


فيلم أميرة بطولة صبا مبارك والفنان الفلسطيني علي سليمان وتارا عبود، من تأليف وإخراج محمد دياب. ومن إنتاج شركة "فيلم كينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية، بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، ويشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبو أسعد صاحب فيلم "عمر"، الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 2014، وأميرة دياب.

أعربت صبا مبارك عن سعادتها بمشاركة فيلم أميرة للمخرج محمد دياب ضمن مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا بدورته الـ78، ليشهد بذلك عرضه الأول.

وكتبت صبا مبارك عبر إنستجرام: “متحمسة وسعيدة جداً بالعرض العالمي الأول لفيلم أميرة للمخرج الصديق والفنان محمد دياب ومشاركته في مسابقة آفاق

محمد دياب فينيسيا مهرجان فينيسيا السينمائي عرض فيلم أميرة فينيسيا السينمائي بمهرجان فينيسيا المخرج محمد دياب مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مهرجان فينيسيا

ترشيحاتنا

تعرف على جداول الحصص اليومية للمدارس السعودية بعد التعديل

التاريخ ينتظر الفرعون.. محمد صلاح يطارد 3 أرقام قياسية أمام الجابون

تفتيش الطلاب في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 لمحاربة الغش | صور

اذكار الصباح .. لها فوائد عظيمة داوم عليها كل يوم

أعراضه شرسة.. مرض غامض ينتشر بسرعة ويقتل الأطفال

مدبولي: موسوعة جينيس تتأهب لاستقبال 3 أرقام قياسية لـ صندوق تحيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

روبي تحرج دينا الشربيني فى حفلها بالساحل الشمالي.. خاص

جراحة غدا| لميس الحديدي تكشف تطورات حالة إيمان الحصري وياسمين عبد العزيز

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

مخاوف من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض وتنهي الإنترنت بالعالم

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

فيديو

فيديوجراف..كان هيسبب في شلل فنانة.. احترس من سمكري البني ادمين

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ