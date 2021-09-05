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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية تبدأ الاستعداد لموسم الأمطار

بدء الاستعداد لموسم
بدء الاستعداد لموسم الأمطار

بدأت الإسكندرية استعداداتها لموسم الأمطار مبكرًا، حيث تحشد الأجهزة التنفيذية في المحافظة والأحياء طاقاتها من أجل تفادي الأضرار المحتملة من الأمطار التي تضرب المحافظة.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة إنهاء أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة بنطاق الأحياء استعدادا لموسم الأمطار، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية والاستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك فى إطار الاستعداد لموسم النوات.

وفي هذا الصدد، قامت إدارة الكهرباء في حي العجمي، غرب الإسكندرية، برئاسة الأستاذ السيد موسى، بصيانة كشافات الإنارة العامة بتفرعات شارع قصر القويرى بالهانوفيل، وتأمين وعزل أعمدة الإنارة العامة بشارع فضة ومجمع المدارس، وإصلاح أعطال وتأمين الكابلات الأرضية بأبويوسف طريق الإسكندرية مطروح، كما قامت بتأمين وعزل وتركيب أبواب أعمدة الإنارة العامة بشارع الزهور بمنطقة أبويوسف بحرى، وتم إصلاح الأعطال الفنية للوحات التحكم المغذية لكشافات الإنارة العامة بشارع عبد المالك ٢ بالكيلو ٢١ بحرى، ومحيط كنيسة المكس.

وقامت إدارة الكهرباء بالمنتزه ثان، شرق الإسكندرية، تحت إشراف اللواء حسن الجمال، بمتابعة أعمال الصيانة الدورية بنطاق الحي، كما قامت برفع أعمدة الإنارة الآيلة للسقوط،  وتم صيانة وإنارة  الكشافات المطفأة بشارع بورسعيد.

وواصلت إدارة الكهرباء بحي المنتزه أول تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود الاهتمام بشبكة الإضاءة وصيانة الكشافات، حيث قامت بصيانة كشافات منطقة دربالة، وصيانة كشافات شارع خالد بن الوليد ما بين مسجد سيدي بشر وخليل حمادة، كما قامت بتركيب غرف تفتيش بدلاً من المتهالكة وعزل وتأمين الكابلات الأرضية بشارع أبو العرب من شارع ٤٥ بحرى، ومحيط مدرسة أرض الكابلات ميامي.

وشدد اللواء محمد الشريف على ضرورة إنهاء أعمال تأمين وصيانة جميع اللوحات والأعمدة قبل بدء موسم الأمطار، كما شدد على الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة الفورية لشكاواهم.

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