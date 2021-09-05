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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: إطلاق مصر 4 أقمار صناعية يضعها على خريطة الفضاء العالمية

النائبة مها عبدالناصر
النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب

قالت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إن خطوة الدولة المصرية في مجال الفضاء من خلال استعدادها لإطلاق 4 أقمار صناعية بحلول العام المقبل، من شأنها أن تضع الدولة علي الخريطة العالمية للريادة بمجال الفضاء والأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن هذه الأقمار تلعب دورا هاما في تحقيق التقدم والتنمية بشكل مباشر.

 

وأضافت عبدالناصر لـ "صدي البلد"، أن لجنة الإتصالات بالبرلمان أجرت زيارة لوكالة الفضاء المصرية لرصد ومتابعة أعمالها في مختلف التخصصات المتعلقة بمجال الفضاء.

 

وأشارت عضو لجنة الإتصالات، إلي أن تخصيص أغراض إستخدامات هذه الأقمار في مجالات الاستشعار عن بعد والبحث العلمي يوضح مدي توجه الدولة نحو التركيز علي القطاعات ذات الأهمية التي تعتبر محورا لتحقيق التنمية وخدمة سائر الجوانب الحياتية بشكل غير مباشر.

 

وطالبت البرلمانية، بزيادة المخصصات المالية لدعم البحث العلمي وذلك وفقا للنسبة الدستورية المحددة، خاصة بعد ما برزت أهميته خلال جائحة كورونا فهو يعد أهم أسلحة التقدم والتطور.

 

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وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "الأولى" تقريرا عن إطلاق 4 أقمار صناعية لأغراض البحث العلمي، العام المقبل.

 

جاء في التقرير أن مصر تستعد لأن تدخل عصر الأقمار الصناعية من أوسع أبوابه، من خلال إطلاقها العام المقبل أربعة أقمار صناعية من نوعية "كيوب سات"، وهدفها مجال الاستشعار عن بعد، والبحث العلمي.

 

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لاستخدام علوم الفضاء في السلم والبحث العلمي، وبناء تكنولوجية فضائية تدعم الصناعة المصرية، وتصل بها للعالمية.

 

ومن المفترض إطلاق أول قمر صناعي من نوع "كيوب سات" في شهر يناير من العام المقبل، والمصمم بالكامل في وكالة الفضاء المصرية.

 

ولفت التقرير إلى أن القمر الثاني سيطلق في منتصف العام المقبل، الخاص بالجامعات المصرية، والثالث سيطلق في نهاية العام، والرابع بالتعاون مع الصين، ويتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2023 .

اقمار صناعية الفضاء البحث العلمي الاستشعار عن بعد المخصصات المالية جائحة كورونا

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