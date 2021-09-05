هطلع من هدومى.. رد مفاجئ من شيرين عبد الوهاب على إحدى معجبيها

أحيت المطربة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا أمس السبت ، وسط إجراءات احترازية مشددة في مدينة جدة بالسعودية، وأشعلت الأجواء بمجموعة من أشهر أغانيها، وفي هذه السطور نرصد أبرز ما حدث بالحفل.

قدمت شيرين عبد الوهاب، مجموعة من أشهر أغانيها التي طرحتها في الألبوم الأخير، إلى جانب عدد من أغانيها القديمة منها جرح تاني وتفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء.

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو عفويا لـ شيرين عبد الوهاب أثناء تكرار إحدى المعجبات طلبها بغناء عددا من أغنياتها، وردت شيرين عبد الوهاب مازحة: “ هطلع من هدومى .. حاضر".

وافتتحت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بجدة، بأغنية نساى ، وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.

وحرص حسام حبيب، وبنات شيرين عبد الوهاب على التواجد ومساندة شيرين في حفلها.

وظهرت شيرين بفستانين مختلفين خلال الحفل فمرة كانت بالأبيض وأخرى بفستان إسود.

وأشعلت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بجدة بمحموعة من اشهر اغانيها منهم " مشاعر"، كتير بنعشق ولابنطول، وغيرهم وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.

وتوافد الجمهور إلى حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكان من اللافت الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بشكل مشدد.

وتراوحت أسعار تذاكر الحفل من 500 ريال سعودي مرورا بـ 1090ريالًا وتصل إلى 3000 ريال سعودي كما هو موضح على الموقع الخاص بالحجز.