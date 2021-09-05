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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان منقوش.. هلا السعيد تستعرض أنوثتها بـ إطلالة جذابة

هلا السعيد
هلا السعيد

نشرت الفنانة هلا السعيد، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هلا السعيد باطلالة جذابة حيث ارتدت فستان حمالات باللون الأسود منقوش بالورود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما وركزت على رسمة عيونها واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها وعلقت "الارض تضحك في الزهور"


يذكر ان اخر اعمال الفنانة الشابة هلا السعيد، مشاركتها فى مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، حيث قدمت دور "فانيا" الفتاة الأرمينية التى تهجرت إلى مصر بعد مذابح الأرمن، وتسكن فى الفندق الذى هربت به شفيقة "هبة مجدى" بصحبة نوفل "منذر رياحنة".


مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، سيد رجب، عبير صبري، رياض الخولي، هبة مجدي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، صبري فواز، حمدي الوزير، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

هلا السعيد إطلالة جذابة صورة جديدة مسلسل موسى اللون الاسود حمالات

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