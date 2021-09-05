عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قطع مياه الشرب عن الشارع الجديد في المنيا 8 ساعات

مياة الشرب
مياة الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انقطاع المياه عن الشارع الجديد بحى وسط مدينة المنيا، بدءا من اليوم، الأحد، الساعة الثانية عشرة مساءً وحتى الساعة السابعة من صباح غد، الاثنين 6 سبتمبر الجاري، وذلك لقيامها بأعمال إحلال وتجديد.


في سياق متصل، قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه فى إطار حرص الشركة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المحافظ اللواء أسامة القاضى والمهندس ممدوح رسلان، رئيس القابضة للمياه، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة العاملين بالشركة وعملائها، فإن الشركة  بالتنسيق مع وزارة الصحة وفرت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد  للعاملين، حيث تم تطعيم العاملين بديوان عام الشركة وعدد من الفروع، وجار استكمال  التطعيم لبقية فروع الشركة المختلفة.

وأكد الشهاوى ضرورة تلقى العاملين للقاح فيرس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء.

ووجه الشكر للقيادة السياسية على ما تقوم به من توفير اللقاحات بسهولة ويسر للمواطنين حفاظا على الأرواح والسلامة العامة للمجتمع.

 

مياة الشرب انقطاع المياه الصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحى القيادة السياسية فيرس كورونا حي وسط القابضة

موضوعات متعلقة

أيمن نادي عبدالمجيد رئيسا لقسم أمراض النساء والتوليد بطب المنيا

ترشيحاتنا

قائد الانقلاب في غينيا يعلن حل الحكومة والغاء الدستور

كيفية التغلب على السهو وعدم التركيز في الصلاة.. الإفتاء تجيب

لحظة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية.. فيديو

جامعة عين شمس تعلن فتح باب التقدم لدورة تدريبية لشغل مناصب قيادية

اشتباكات بالأيدى.. كواليس التحقيق مع رضا البحراوى وحسن شاكوش بنقابة الموسيقيين

نشرة التحقيقات| التوتر السوداني الإثيوبي وتداعياته المستقبلية.. و8 مهارات للتحكم في انفعالاتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

الكويت.. رصد حالة إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

شوبير يعلن عن اسم بديل مدرب الأهلي عقب رحيله

اعتقال رئيس غينيا خلال انقلاب عسكري في البلاد .. فيديو

منحة طوارئ من البنك الأفريقي لتوفير 40 ألف سلة غذائية للأسر المتضررة من كورونا بالمحافظات

طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم 2021

الرئيس السيسي عن إحلال السيارات : عاوز 10 آلاف عربية نديها للناس حتى لو هندفع نصف الثمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

فيديو

72 % من المصريين أهلاوية.. تصريحات سعد شلبي مدير الأهلي مع أحمد موسى

فيديوجراف.. طلقت نفسها.. تصريحات لأول مرة للمطربة بلقيس فتحي

فيديوجراف.. انخفاض نسبة القبول للالتحاق بكليتي الشرطة والحربية

فيديوجراف..كان هيسبب في شلل فنانة.. احترس من سمكري البني ادمين

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ