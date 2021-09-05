اليوم.. قطع مياه الشرب عن الشارع الجديد في المنيا 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انقطاع المياه عن الشارع الجديد بحى وسط مدينة المنيا، بدءا من اليوم، الأحد، الساعة الثانية عشرة مساءً وحتى الساعة السابعة من صباح غد، الاثنين 6 سبتمبر الجاري، وذلك لقيامها بأعمال إحلال وتجديد.



في سياق متصل، قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه فى إطار حرص الشركة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المحافظ اللواء أسامة القاضى والمهندس ممدوح رسلان، رئيس القابضة للمياه، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة العاملين بالشركة وعملائها، فإن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة وفرت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد للعاملين، حيث تم تطعيم العاملين بديوان عام الشركة وعدد من الفروع، وجار استكمال التطعيم لبقية فروع الشركة المختلفة.

وأكد الشهاوى ضرورة تلقى العاملين للقاح فيرس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء.

ووجه الشكر للقيادة السياسية على ما تقوم به من توفير اللقاحات بسهولة ويسر للمواطنين حفاظا على الأرواح والسلامة العامة للمجتمع.