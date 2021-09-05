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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بإطلالة ساحرة.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت المذيعة ياسمين الخطيب، جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة ساحرة مرتدية فستانا أنيقا باللون الأسود، وعلقت على الصورة "كوني فخورة بما أنت عليه ولا تخجل من كيف يراك شخص آخر" نالت إعجاب متابعيها.


واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب مؤخرا، بعقد قرانها،  فى حفل صغير أقيم فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء منهم المطرب محمد شاهين.


يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب تقدم برنامج «ونقول كمان» عبر شاشة النهار.

ياسمين الخطيب إطلالة ساحرة فستان اسود أحدث ظهور صورة جديدة الاعلامية

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