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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

٤ ذهبيات وفضية لمنتخب مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه

منتخب مصر للكاراتيه
منتخب مصر للكاراتيه

حقق لاعبو منتخب مصر للكاراتيه 4 ميداليات ذهبية وآخرى فضية في منافسات الكوميتيه ببطولة البريميرليج الدولية المقامة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

وتوج عبدالله ممدوح بذهبية وزن 75 كجم رجال بعد الفوز على بطل النمسا في نهائي بطولة البريميرليج الدولية.

بينما توج مالك سلامه بذهبية الدوري العالمي للكارتيه وزن 60 كجم رجال بعد الفوز علي بطل الجزائر في النهائي.

وتوج يوسف بدوي بذهبية الدوري العالمي بوزن تحت 84 كجم بعد فوزه على زميله المصري في النهائي.

بينما توجت أريج راشد بفضية وزن 50 كجم في بريميرليج الكاراتيه بالقاهره بعد خسارتها من لاعبه الفلبين.

وحصدت سهيلة أبو إسماعيل بذهبية وزن ٦٨ كجم بعد فوزها علي بطلة أوكرانيًا بنتيجة ٢-١.

وكانت  نورسين قد فازت بالميدالية البرونزية في وزن تحت 61 كجم، كما حققت ياسمين الجويلي نفس الميدالية في وزن تحت 50 كجم، وحققت حبيبة محمد الميدالية البرونزية في وزن فوق 68 كجم.

وعلى صعيد الكاتا الجماعي، فاز لاعبو الرجال بالميدالية البرونزية في البطولة الدولية.

ويشارك في البطولة العالمية التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة إلى 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة. 

لاعبو منتخب مصر للكاراتيه 4 ميداليات ذهبية فضية بطولة البريميرليج الدولية عبدالله ممدوح

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