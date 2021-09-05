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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تشارك في مراقبة الانتخابات المغربية

صدى البلد

أعربت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات المغربية عن تطلعها إلى أن يجرى هذا الاستحقاق الانتخابي في أفضل الأحوال، وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب المغربي في اختيار ممثليه وفق إرادته الحرة. 


وذكر الجامعة العربية - في بيان أصدرته اليوم الأحد - أن البعثة قد وصلت إلى المملكة المغربية أمس السبت، وستقوم خلال مهمتها بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات.


وتتمثل أهداف البعثة في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية، وستقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع الملاحظين على مدار يوم الاقتراع.


وستقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية الملاحظة، وستصدر تقريرها النهائي، الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسيتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يقوم الأمين العام بإرساله إلى الجهات المعنية في المملكة المغربية. 


وجاء تشكيل البعثة تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية من رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في المملكة المغربية بشأن مشاركة الجامعة العربية في ملاحظة الانتخابات المغربية، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقا من حرصها لدعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها.


وكلف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير الدكتور محمد صالح بن عيسى الأمين العام المساعد رئيس مركز الجامعة في تونس، لملاحظة الاستحقاقات الانتخابات في المملكة المغربية، والمقرر إجراؤها في 8 سبتمبر 2021.  

جامعة الدول العربية الاستحقاق الانتخابي إرادة الشعب المغربي المملكة المغربية محمد صالح بن عيسى

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