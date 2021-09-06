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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. ننشر رابط نتيجة تنسيق الجامعات للمرحلة الثانية 2021.. التعليم: بدء تدريب معلمات رياض الأطفال على البرامج والأدلة الاسترشادية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

ننشر رابط نتيجة تنسيق الجامعات للمرحلة الثانية 2021
تنسيق الجامعات 2021.. أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أنه سيتم إعلان  نتيجة تنسيق المرحلة الثانية غدا، الاثنين، من خلال مؤتمر صحفى يعلن فيه الأرقام النهائية للحدود الدنيا و تنسيق الكليات المختلفة.

 

تنسيق الكليات 2021 : فرصة لأصحاب مجموع 50% في الثانوية العامة

شهد تنسيق الكليات 2021 اختلافا  كبيرا عن الأعوام الماضية بسبب انخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام بشكل ملحوظ لذلك تم خفض تنسيق الكليات لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب من دخول الكليات .

لذلك يوجد هذا العام الاستثنائي عدد ليس بقليل  من الطلاب الحاصلين علي مجموع 50%، لذلك بعد خفض تنسيق الكليات يمكن أن نعرض لكم الكليات التي تقبل من مجموع 50% هذا العام .

 

رسالة من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الثانية
أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب  التقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2021  للجامعات الحكومية.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قبول طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021، بحد أدنى 62.7% للشعبة العلمي ، و58% للشعبة الأدبية.

 

التعليم: بدء تدريب معلمات رياض الأطفال على البرامج والأدلة الاسترشادية

بدأت وزارة التربية والتعليم، في تدريب معلمات رياض الأطفال، على البرامج والأدلة الاسترشادية للتعامل مع الأطفال ضعيفي السمع، ومستخدمي المعين السمعي فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع صندوق عطاء الاستثماري، ومؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية.

 

أسوان الأولى.. أفضل 5 جامعات مصرية في ترتيب التايمز العالمي 2022

كشف تقرير تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي لعام 2022 (Times Higher Education) بتقدم في المؤسسات التعلمية المصرية بمتوسط درجات أعلى بنحو 11 نقطة .

 

تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن موعد وقواعد تقليل الاغتراب

أكد مصدر مسئول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021  تكون مرحلة التحويلات و تقليل الاغتراب حيث تبدأ بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق ومن ثم إعلان نتائج المرحلتين.

 

جامعة عين شمس تعلن فتح باب التقدم لدورة تدريبية لشغل مناصب قيادية

أعلنت  جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم أعضاء هيئة التدريس،  للحصول على الدورة التدريبية المؤهلة لشغل وظيفة عميد كلية أو معهد .

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