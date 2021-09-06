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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البورصات العربية والخليجية: السعودية وفلسطين يغردان منفردين إرتفاعاً بأسواق المال.. تراجع في أغلب البورصات باول جلسات الأسبوع

البورصات العربية
البورصات العربية

البورصات العربية والخليجية:

  • السعودية وفلسطين يغردان منفردين إرتفاعاً بأسواق المال
  • تراجع في أغلب بورصات  العرب والخليج باول جلسات الأسبوع

 

شهدت معظم البورصات العربية حالة من الانخفاض، في مستهل جلسات الأسبوع، اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، في ختام تعاملات اليوم، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية اليوم الأحد.

الأسهم السعودية 

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفًعا 16.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11335.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، وزجاج، وباتك، وعذيب للإتصالات، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باعظيم، ووقت اللياقة، وسايكو، وبوبا العربية، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.36% و 2.78% .


وجاءت أسهم شركات زجاج، والإنماء, ودار الأركان، وباتك، ومجموعة فتيحي الأكثر نشاطا بالكمية, وكانت أسهم شركات زجاج، والشرقية للتنمية، ومهارة، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 508.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25427.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 91 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 2764 صفقة.

البورصة الفلسطينية 

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.16% ما يعادل 0.93 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 574.23 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة 342,709 أسهم بقيمة إجمالية بلغت 672,767.21 دولاراً نفذت من خلال 144 صفقة.

البورصة المصرية 

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم حيث بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 728.6 مليار جنيه، بخسارة قدرها 17.1 مليار جنيه عن إغلاقه الخميس الماضي.


وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" على تراجع نسبته 1.82% ليسجل 11095.89 نقطة، وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 3.75% من قيمته ليصل إلى 2924.08 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 3.49% من قيمة إغلاقه السابق ليسجل 3915.54 نقطة.

البورصة الأردنية 

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.59%، لتصل إلى مستوى 2059.16 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.9 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3262 صفقة.

بورصة الكويت 

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 9 ر 21 نقطة ليبلغ مستوى 18 ر 6791 نقطة بنسبة هبوط بلغت 32 ر 0%.


وجرى تداول كمية أسهم بلغت 4 ر 265 مليون سهم، تمت عبر 8773 صفقة نقدية، بقيمة 5 ر 38 مليون دينار كويتي.


وانخفض مؤشر السوق الرئيس 3 ر 24 نقطة، ليبلغ مستوى 05 ر 5508 نقاط، بنسبة هبوط بلغت 44 ر 0% جراء تداول 4 ر 208 ملايين سهم، تمت عبر 5859 صفقة نقدية بقيمة 5 ر 20 مليون دينار.


كما انخفض مؤشر السوق الأول 19 ر 21 نقطة، ليبلغ مستوى 62 ر 7437 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 28 ر 0% ، من خلال تداول 03 ر 57 مليون سهم، تمت عبر 2914 صفقة بقيمة 9 ر 17 مليون دينار.

بورصة قطر 

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 9.41 نقاط، أي ما نسبته 0.08، ليصل إلى 11 ألفاً و061.75 نقطة.


وجرى خلال الجلسة تداول 106 ملايين و785 ألفاً و837 سهماً، بقيمة 215 مليوناً و579 ألفاً و102.607 ريالاً، نتيجة تنفيذ 5805 صفقات في جميع القطاعات.


وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. 

 البورصة العراقية 


أغلقت البورصة العراقية اليوم على انخفاض بنسبة 0.69%, متوقفة عند 595.05 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 34,977,226,519 سهما، بقيمة 8,501,003,051 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 457 صفقة، شملت 88 شركة مساهمة، من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.


وبموجب المؤشر انخفضت أسهم 30 شركة، وارتفعت أسهم 39, فيما حافظت 19 شركة على أسعار أسهمها. 

مؤشر البحرين العام


أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,660.56 بانخفاض بلغ 2.88 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 658.74 بارتفاع بلغ 0.48 نقطة عن معدل إقفاله السابق.


وقد بلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليوناً و53 ألفاً و48 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 388 ألفاً و52 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 54 صفقة. 

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