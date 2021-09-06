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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدجال أقنعه بذبح طفل.. شاب يقتل ابنة أخيه ويقدمها قُربانًا للجن| ماذا يحدث في سوهاج ؟

شاب يقتل ابنة أخيه
شاب يقتل ابنة أخيه ويقدمها قُربانًا للجن

هنا في أحدى قرى سوهاج دقت الساعة الواحدة ونصف بعد أداء صلاة الجمعة الماضية، فأسرعت الأم إلى الجمعية الشرعية بنجع الشيخ إسماعيل بقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، لتقضية غرضًا ما، والتي تبعد عن منزلها بخمس دقائق فقط، وتترك طفلتها الوحيدة التي تُعاني من ضمور المخ ما جعلها لا تستطع التحرُك او التكلُم، وحدها دون مُرافق مُلقاة على الأريكة.

"يا ام محمد خلي بالك من شيماء يختي على ما اجي انا حالا هنا في الجمعية وجايه"، هذه الكلمات التي لفتت بها الأم "أرزاق"، نظر زوجة شقيق زوجها "نورا"، لتنتبه إلى طفلتها حتى تعود إلى المنزل، حيث إن الشقيقين يفصل بين منزليهما جدارًا واحد فقط.

ذهبت الأم في عُجالة وعادت وهي مُنقطعة الأنفاس لهفة على رؤية ابنتها التي استشعرها قلبها وبأنها أصابها مكروهًا ما، لتصل أم الطفلة المُعاقة ذهنيًا وحركيًا إلى منزل في غضون دقائق وتصدم بأن شقيق زوجها "أحمد" وزوجته، يبحثان عن صغيرتها التي قد اوصت عليها عند خروجها لينتبهان لها.

صُراخًا وعويل ودموعًا تنهر على خدي الأم والقلب ينزف دمًا على أغلى من فقدت، وتتساءل متى وكيف ومن:"من استطاع دخول منزلها وخطف طفلتها؟ وكيف دخل إلى المنزل؟ ومتى؟"، كاد أن يشت عقل الأم، فهرولت مُسرعة إلى هاتفها المحمول تُحاول أن تُلملم نفسها وتُهدأ من رعشة يديها حتى تستطع طلب رقم زوجها "والد الطفلة الفقيدة".

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"إلحقني مش لاقيه شيماء دورنا عليها في كل مكان ملهاش أثر"، تلفظت تلك الجملة في أنفاس متفاوته تُفصل بين كلماتها الشهقات والعويل، ليصطدم الأب الذي كان يعمل في المحجر من أجل كسب رزق أهل بيته وأسرته الصغيرة المكونة من زوجته وطفلته الوحيدة، فتتسارع دقات قلبه وهو يهرول إلى منزله مُسرعًا.

وقعة تُقشعر لها الأبدان عم اختطف ابنة أخيه، إحدى ذوي الاحتياجات الخاصة، البالغة من العُمر عشرة سنوات، رغم أن لديه خمسة أطفال الا انه ضحى بنجلة شقيقه، حيث أقنعه دجال بذبح طفل بمنزله وتقديم روحه إلى الجن لاستخراج الأثار المندسه أسفله، بنجع الشيخ إسماعيل بقرية الصوامعة شرق بمركز٣ أخميم شرق محافظة سوهاج.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6767616749930636&id=100053232286266

اعترافات العم:
"أنا خطفتها على اساس يجي الدجال يذبحها ويقدمها للجن بس لما امها بلغت الشرطة خوفت يكتشفوا الحقيقة روحت خنقتها انا ومراتي بإيشارب ورميتها جوه الحفرة اللي في مدخل البيت".

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغًا من المدعوة "أرزاق. ف - ٣٥ سنه - ربة منزل - وتقيم بنجع الشيخ إسماعيل بقرية الصوامعة شرق دائرة المركز"، مفاده اختفاء نجلتها (شيماء. ح - ١٠ سنوات - مُعاقة ذهنيًا وحركيًا)، من منزلهما الكائن بذات الناحية.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفلة على يد شقيق والدها المدعو (أحمد. ح - ٣٩ سنه - سائق توكتوك - ويقيم بذات الناحية)، وزوجته (نورا. م - ٢٧ سنه - ربة منزل)، حيث اختطفاها لذبحها وتقديمها قربانًا للجن لاستخراج الأثار المُندسه أسفل منزلهما.

وعندما علما بإبلاغ الشرطة باختفاء الطفلة شيماء، اختنقها بمُساعدة زوجته بإيشارب ثم ألقاها بحفرة مُلحقة بمدخل منزلهما، ولكن أراد الله أن يكشتف أمر جريمتهما البشعة في حق الطفلة واسرتها والبشرية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان فقيدة ذوي الاحتياجات الخاصة بسوهاج "شيماء".

سوهاج مركز أخميم ضمور المخ ذبح طفل الجن

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